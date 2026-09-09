Inicio de curso: Los sindicatos acusan a Llorca de esconderse y amenazan con reactivar la huelga educativa

Los sindicatos educativos han elevado este miércoles el tono contra la Conselleria de Educación en pleno arranque del curso y han acusado al president Juanfran Pérez Llorca de "esconderse" del profesorado después de las protestas registradas la víspera en actos de Castelló y la Vall d'Uixó. STEPV considera que la elección a última hora de un municipio del interior de menos de 1.000 habitantes para celebrar el acto oficial de inicio de curso responde a una estrategia para esquivar nuevas movilizaciones. Al mismo tiempo, las organizaciones mantienen abierta la posibilidad de reactivar la huelga si no se producen avances en la negociación.

El conflicto continúa centrado en algunas de las principales reivindicaciones que ya marcaron el pasado curso: reducir las ratios, aumentar las plantillas docentes, mejorar las infraestructuras, garantizar condiciones laborales dignas y reforzar los recursos para la Formación Profesional. Unas demandas que los sindicatos han vuelto a poner encima de la mesa también después de conocerse los resultados del informe PISA. STEPV sostiene que los datos deben analizarse en profundidad, pero defiende que una mejora de los recursos y de las condiciones del sistema educativo contribuiría también a mejorar sus resultados.

"La Conselleria va escondiéndose"

La crítica más directa ha llegado de Pau Pons, de STEPV, quien ha relacionado el cambio de escenario del acto oficial de inicio de curso con lo ocurrido durante la jornada anterior. Según ha explicado, inicialmente habían oído que representantes de la Conselleria acudirían a un centro educativo de Castelló.

Sin embargo, Pons ha señalado que las protestas vividas primero en el Menador de Castelló y posteriormente durante la inauguración de un colegio en la Vall d'Uixó habrían condicionado la decisión. "La Conselleria está claro que va escondiéndose", ha afirmado el representante sindical.

STEPV ha querido dejar claro que su crítica no se dirige al municipio elegido. Pons ha recalcado que los pueblos rurales "tienen todo el derecho a la educación" y merecen toda la atención posible. Su interpretación, sin embargo, es que la administración trató de encontrar un escenario con menor exposición pública ante la posibilidad de nuevas protestas de docentes y familias.

Una huelga todavía suspendida

El curso comienza además sin que el enfrentamiento que marcó el final del anterior haya quedado cerrado. Pons ha recordado que la huelga continúa suspendida, pero no desconvocada, y ha advertido de que la respuesta de Educación determinará qué pasos adopta el profesorado durante las próximas semanas.

"A partir de ayer, cualquier escenario es posible", ha señalado. Los sindicatos aseguran que están dispuestos a negociar si existen avances concretos, pero cuestionan unas mesas que consideran hasta ahora insuficientes.

"¿Habrá que reactivar la huelga? A día de hoy no lo sabemos. La actitud de la Conselleria es la que marcará esta respuesta", ha resumido Pons. Según STEPV, las asambleas en los centros educativos ya han comenzado a organizarse desde el 1 de septiembre para afrontar las acciones que puedan plantearse.

Más docentes y menos alumnos

UGT ha incidido en que buena parte de los problemas que provocaron las protestas del pasado curso siguen pendientes. Cate Moreno, portavoz de UGT Enseñanza en las comarcas de Castelló, ha reclamado "compromisos concretos" y un acuerdo que permita mejorar la educación pública valenciana.

La organización reclama más profesorado en los centros, una reducción real del número de alumnos por aula, infraestructuras dignas y mayores recursos para la FP. "La educación pública valenciana necesita respuestas", ha señalado Moreno.

Los sindicatos han llamado además al profesorado, familias, alumnado y al conjunto de la ciudadanía a participar en la manifestación convocada para este sábado, que se convierte en la primera gran cita reivindicativa del recién estrenado curso.

Los resultados de PISA

Durante la rueda de prensa, los representantes sindicales también han sido preguntados por los resultados del informe PISA. STEPV ha pedido estudiar los datos con detenimiento y ha mostrado sus reservas sobre el enfoque del informe al proceder de la OCDE.

Pons ha admitido que existen aspectos del sistema que deben mejorarse, pero ha vinculado una parte de esas posibles mejoras precisamente a las reivindicaciones que mantienen abiertas frente a Educación. "Lo que estamos pidiendo es bajada de ratios, aumento de plantillas, mejorar las infraestructuras educativas y condiciones laborales dignas para el profesorado", ha defendido.

A juicio del sindicato, avanzar en esas cuestiones permitiría mejorar el sistema educativo valenciano y, como consecuencia, también sus resultados.

Sin calendario para negociar

Por ahora tampoco existe, según los sindicatos, un calendario específico de reuniones con Educación para abordar el núcleo de las reivindicaciones que desembocaron en las movilizaciones del pasado curso.

Chelo Valls, de CCOO, ha explicado que continúan celebrándose las mesas vinculadas a cuestiones ordinarias de gestión, pero que las negociaciones directamente relacionadas con las demandas de los sindicatos permanecen "en puntos suspensivos".

CCOO considera que las movilizaciones ya han conseguido introducir algunos cambios en la agenda de Educación, entre ellos propuestas sobre una posible reducción de ratios, aunque las considera insuficientes. Los sindicatos quieren ahora que esas medidas sean únicamente "el punto de partida" para avanzar en el resto de reivindicaciones y que estarán vigilantes al cumplimiento de lo que se acuerde.