La UJI apuesta por una Cátedra de Historia y Memoria Democrática

La Universitat Jaume I ha presentado la Cátedra de Historia y Memoria Democrática, una estructura que está destinada a impulsar la investigación, la formación, la divulgación y la transferencia de conocimiento en este ámbito.

El acto de presentación ha contado con la participación del rector de la UJI, Jesús Lancis; el secretario de estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el director de la Cátedra de Historia y Memoria Democrática, Vicent Sanz.

Durante su intervención, el rector de la UJI, Jesús Lancis, ha reivindicado el valor de hacer memoria para avanzar como sociedad y ha puesto de relieve la responsabilidad de las universidades de «dotar a la sociedad de instrumentos que nos protejan contra bulos y teorías de la conspiración, pero también contra los discursos de odio que cuestionan las bases de la convivencia democrática».

Así mismo, Lancis ha destacado la importancia de la colaboración entre entidades públicas, en este caso con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, «una fórmula que multiplica las sinergias y permite que el conocimiento vaya más allá de las aulas a través de instrumentos como esta cátedra».

Democracia y dictadura

Por su parte, Fernando Martínez ha explicado que desde el Ministerio se ha llevado a cabo la iniciativa «España en libertad. 50 años», que tiene como objetivo hacer llegar a la población más joven una reflexión, a modo de marco comparativo, sobre lo que implica vivir en dictadura y todo lo que ha aportado la democracia.

Así, ha señalado que, más allá de estas actividades, «era importante crear estructuras que se mantuvieran y reflexionaran con rigor sobre temas de memoria, porque ha habido mucha tergiversación. Y por este motivo, se han creado estas cátedras en las universidades públicas, que aportan su investigación y prestigio», ha apuntado. En este sentido, ha añadido que «hay que divulgar frente a quienes tergiversan nuestro pasado o el de Europa para crear una ciudadanía con conciencia y valores, y esto se puede hacer posible a través de las universidades».

Finalmente, el director de la Cátedra, Vicent Sanz, también ha destacado la necesidad de difusión de este conocimiento histórico del pasado, especialmente en el contexto actual, y el importante papel de la universidad de generar conciencia crítica y fomentar valores como la igualdad o la equidad.

Exposición «Going Extreme»

A continuación, se ha inaugurado la exposición «Going Extreme: cómo las narrativas extremistas están destruyendo las democracias», una iniciativa que analiza la evolución, patrones y consecuencias de los discursos extremistas actuales en Europa a través de ejes como la nación, el género y la ciencia.

La muestra ofrece los primeros resultados del proyecto de investigación europeo «Analysis of and Responses to Extremist Narratives» (ARENAS) financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea. Comisariada por Steven Forti, podrá visitarse en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UJI hasta el 25 de septiembre y del 28 de septiembre al 8 de octubre en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.