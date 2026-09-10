Aemet confirma el cambio radical del tiempo en Castellón: de los 3 grados a los 28 en el mismo municipio

Castellón deja atrás el episodio de inestabilidad de los últimos días y encara un fin de semana mucho más tranquilo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la provincia un cambio claro de escenario a partir de este viernes 11 de septiembre, con predominio de cielos poco nubosos, temperaturas en ascenso y ausencia de lluvias en la previsión.

El giro llega después del paso de un frente frío que dejó chubascos intensos y tormentas localmente fuertes en distintos puntos de la Comunitat Valenciana. En algunos municipios alicantinos, como Pego o Sagra, se llegaron a registrar cerca de 110 litros por metro cuadrado, mientras que se registraron temperaturas entre los 3 grados y los 5 en Morella, Vistabella, Vilafranca o Ares.

Se da la circunstancia que en algunos de estos municipios, como Morella, que registró la pasada noche 3 grados, espera una máxima de 28 según Aemet para este domingo. Según este organismo, los 30º se alcanzarán este mismo domingo en otros puntos de la provincia como Segorbe, Montanejos, l'Alcora, Les Coves o Zorita.

Para este viernes 11, Aemet anuncia cielo poco nuboso en la provincia de Castellón. Las temperaturas mínimas subirán en el interior del norte castellonense y experimentarán cambios ligeros en el resto, mientras que las máximas también irán en ascenso. El viento será flojo y de dirección variable durante la mañana, con tendencia a girar a componente sur al mediodía y a ganar intensidad en el litoral por la tarde, donde podrá soplar de forma moderada.

La estabilidad se mantendrá el sábado 12. La jornada comenzará con intervalos de nubes bajas, pero la nubosidad irá disminuyendo a lo largo del día hasta dejar un cielo poco nuboso por la tarde. Las mínimas seguirán al alza y las máximas apenas presentarán cambios. El viento soplará flojo de componente este.

El domingo 13 continuará la misma tónica. Aemet prevé cielo poco nuboso en general en la Comunitat Valenciana, salvo por la presencia de nubes bajas y bancos de niebla a primeras horas en el suroeste de Valencia. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas subirán ligeramente. El viento será flojo y variable por la mañana, tendiendo a componente este durante las horas centrales del día.

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La previsión para el lunes 14 prolonga este escenario de estabilidad. Se espera cielo poco nuboso en general, con la excepción de algunos intervalos de nubes bajas y bancos de niebla en el interior de la mitad sur de la Comunitat a primeras horas. Las temperaturas apenas variarán y el viento seguirá siendo flojo, con tendencia a componente este durante las horas centrales.

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