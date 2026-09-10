Castellón acelera la lucha contra los jabalíes tras retirar 1.525 ejemplares

Castellón mantiene el pulso contra la sobrepoblación de jabalíes tras retirar 1.525 ejemplares con el plan de choque desplegado en los últimos meses. Las medidas empiezan a dar resultado, pero el problema está todavía lejos de resolverse: el Consell prevé reforzar el trampeo y mantener las ayudas a los cazadores ante una población estimada de 150.000 animales en toda la Comunitat Valenciana.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, presentó este jueves en Benicàssim el balance de las actuaciones desarrolladas junto a cazadores y mediante sistemas de captura con jaulas.

En el conjunto de la Comunitat, el dispositivo ha permitido retirar 5.337 jabalíes. De ellos, 3.192 corresponden a actuaciones realizadas con la colaboración del sector cinegético y otros 2.145 han sido capturados mediante trampeo.

Martínez Mus dejó claro, sin embargo, que el resultado constituye solo una primera parte del trabajo. Preguntado por el grado de control alcanzado sobre la proliferación de la especie, evitó fijar un porcentaje y reconoció que el objetivo continúa lejos ante una población estimada de unos 150.000 ejemplares.

El conseller Vicente Martínez Mus, junto a la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, durante la presentación del balance del plan de choque contra la sobrepoblación de jabalíes. / Eva Bellido

“Tenemos un problema muy grave de sobrepoblación”, señaló el conseller, que defendió que las herramientas puestas en marcha “están funcionando”. También insistió en que “el problema de la sobrepoblación afecta a la seguridad vial y a los agricultores” y que “no va a solucionarse en una primera tanda de trabajos, pero se seguirá actuando”.

La hoja de ruta pasa ahora por mantener las ayudas de 40 euros por cada jabalí entregado a la unidad logística, seguir apoyándose en los cazadores y ampliar el uso de jaulas y sistemas de trampeo allí donde resulte necesario.

Accidentes, alarma social y presencia urbana

La presión de esta especie trasciende ya el ámbito medioambiental. Durante la rueda de prensa, Martínez Mus cifró en alrededor de 1.500 los accidentes de tráfico comunicados relacionados con esta problemática, aunque precisó que no disponía del desglose sobre posibles víctimas mortales.

El conseller defendió además que el vallado generalizado de carreteras no constituye una solución viable, tanto por su elevado coste como por los efectos que puede provocar sobre otras especies. A su juicio, la medida más efectiva continúa siendo reducir progresivamente la población de jabalíes.

En Benicàssim, la preocupación ha aumentado por la presencia cada vez más habitual de estos animales en urbanizaciones, calles, terrazas y zonas próximas a la playa. La alcaldesa, Susana Marqués, habló de un problema que ha pasado de ser únicamente medioambiental a convertirse también en una cuestión urbana y de alarma social.

La proximidad al Desert de les Palmes explica buena parte de esa presión. Marqués destacó que la presencia de jabalíes resulta cada vez más frecuente “no solo en las urbanizaciones de montaña, sino también en el casco urbano”.

Pese a esa preocupación y a los numerosos avistamientos registrados en zonas habitadas, los responsables de Medio Natural aclararon que no constan hasta el momento ataques de jabalíes a personas en las áreas urbanas.

La alcaldesa defendió la necesidad de mantener una actuación continuada y coordinada y agradeció que la Generalitat haya impulsado “una planificación a medio y largo plazo y actuaciones basadas en criterios técnicos y medioambientales que permitan garantizar una gestión responsable, proteger la seguridad de los vecinos y preservar nuestro entorno natural”.

También puso en valor la colaboración de la Sociedad de Cazadores de Benicàssim y reclamó seguir concienciando a la población para que no alimente a los animales cuando se aproximan a espacios urbanos.

Más jaulas y apoyo a los cazadores

Benicàssim forma parte del área denominada por la Generalitat como La Plana, una de las zonas con mayor número de capturas mediante jaulas, con 256 ejemplares retirados.

El dispositivo autonómico cuenta actualmente con 40 profesionales, 35 vehículos, 200 trampas entre jaulas y capturaderos, 238 cámaras de fototrampeo, 132 cámaras de videovigilancia y un dron con cámara térmica. En el programa participan 137 cotos de caza de la Comunitat, 23 de ellos en la provincia de Castellón.

Las 5.337 capturas contabilizadas dentro del plan extraordinario se suman además a las que ya realizan de forma ordinaria los propios cazadores, que superan los 50.000 ejemplares en el conjunto de la Comunitat Valenciana, según aclaró la Dirección General de Medio Natural durante la comparecencia.

La Generalitat mantendrá ahora abierto el dispositivo, reforzará el trampeo en las zonas con mayor presión y continuará apoyándose en el sector cinegético mientras la población siga situándose muy por encima de los niveles considerados asumibles.