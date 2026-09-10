Castellón se queda sin viñedo: pierde una de cada tres hectáreas desde 2015

El mapa del vino está cambiado a gran velocidad y Castellón no es ajena a esta tendencia. En apenas una década la provincia ha perdido una de cada tres hectáreas de vid, un retroceso que confirma el declive de un sector que, además, afronta una de sus campañas más complicadas por la combinación de baja producción, precios en origen insuficientes y un aumento de los costes.

Los datos que manejan tanto la Conselleria como el Ministerio de Agricultura son incontestables. Castellón ha pasado de 905 hectáreas de vid en 2015 a 629 hectáreas en 2025, último dato disponible. O lo que es lo mismo: una pérdida de 276 hectáreas en una década, lo que equivale a una caída del 30,5% de la superficie cultivada. Y en el conjunto de la Comunitat los datos también son negativos, aunque el descenso es mucho menor. De las 60.031 hectáreas de viñedo en 2015 se ha pasado a las 55.019 en 2025, es decir, una caída un 8,3% de la superficie.

Para las organizaciones agrarias esta evolución a la baja constituye claramente una señal de las enormes dificultades que atraviesa el sector. Y la campaña que arrancó a finales de agosto es un buen ejemplo. A la fuerte caída de la producción (en Castellón este año se prevén solamente entre 6 y 7 millones de kilos de uva) se suman unos precios en origen que ni siquiera cubren los gastos a los que hace frente el agricultor. "Si producir uva no permite cubrir los costes y obtener una renta digna, cada vez habrá más agricultores que se planteen dejarlo”, asegura Luis Javier Navarro, vicesecretario general de la Unió Llauradora i Ramadera y responsable sectorial.

Castellón ha perdido el 30% de hectáreas de viñedo en apenas diez años. / Mediterráneo

La situación de quienes se dedican a producir uva es cada vez más complicada y la Unió ya ha presentado a la Conselleria de Agricultura una propuesta para establecer con carácter urgente una ayuda extraordinaria directa de 1.000 euros por explotación más 300 euros por hectárea, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario, destinada a los viticultores profesionales de la Comunitat Valenciana. "La desaparición progresiva del viñedo no supone únicamente perder producción agraria, sino que reduce la masa crítica necesaria para mantener cooperativas y bodegas, destruye actividad económica y empleo en las comarcas productoras y dificulta todavía más el relevo generacional", insiste Navarro.

El modelo de La Rioja

La Unió ya solicitó por escrito a la Conselleria de Agricultura en diciembre del pasado año una ayuda extraordinaria para el sector vitícola valenciano ante la pérdida de rentabilidad y el creciente riesgo de abandono de las explotaciones y defiende que ahora existe, además, un precedente que demuestra que las comunidades autónomas disponen de margen para actuar. "El Gobierno de La Rioja ha aprobado recientemente una ayuda excepcional destinada al mantenimiento de la actividad agraria profesional, mediante un sistema de concesión directa y con fondos propios y si esta comunidad puede hacerlo no entendemos por qué la Generalitat no puede hacer lo mismo en la Comunitat", explican.

La ayuda directa no es lo único que reclaman los productores. La organización agraria plantea también una mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria y que la tramitación de estas subvenciones sea lo más sencilla posible. "La ayuda debería ser además compatible con las ayudas de la PAC, las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola y otras líneas que tengan una finalidad diferente o complementaria, dentro de los límites establecidos por la normativa europea", sentencia Navarro.