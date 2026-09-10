Castellón suma 675 autónomos extranjeros cada año mientras pierde españoles

Olena Parshakova nació en Ucrania hace tres décadas. Trabajaba como enfermera en su país y llegó con su hijo a España un año después de la guerra que todavía desangra a su lugar de origen. Desde hace unos meses regenta una tienda en Castelló dedicada a los productos típicos ucranianos, como explicaba hace unos meses a Mediterráneo. Su caso es uno más de los miles de extranjeros que en los últimos años han llegado a la provincia para emprender y ganarse la vida.

La evolución de los autoempleados llegados desde fuera de nuestras fronteras ha sido vertiginosa. Los datos de afiliación a la Seguridad Social en Castellón son contundentes: han crecido un 48%, al pasar de 5.673 a 8.372 contabilizados en el mes de julio. En cambio, la suma de todos los autónomos arroja 44.466 personas en el mismo periodo, con un crecimiento mucho más moderado, del 6,44%. Los números absolutos reflejan que los foráneos han aumentado en 2.699 personas, mientras que las cifras totales suben en 2.692. Todo esto demuestra que, de no ser por los llegados de fuera, el autoempleo caería en la provincia.

Relevo productivo

El presidente de la asociación de autónomos UPTA en la Comunitat Valenciana, Eduardo Abad, valora esta evolución en el último cuatrienio como "incontestable" y menciona que estas personas "no vienen a sustituir actividad económica, sino a crearla y, en muchos casos, a darle continuidad". Ante esta realidad, aboga por aprovechar la circunstancia "y conectar a quienes quieren emprender con los miles de comercios, establecimientos y pequeños negocios que necesitarán relevo en los próximos años". Por eso cree que el crecimiento del emprendimiento extranjero "tiene que convertirse también en una oportunidad para garantizar la continuidad de nuestro tejido productivo".

La provincia no es una excepción en la evolución de este segmento vital para la actividad económica. De hecho, este rápido crecimiento es ligeramente inferior al que se registra en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Los datos recopilados por UPTA destacan que la afiliación extranjera ha crecido aún más que en Castellón, con un 56,2%. Los autónomos extranjeros ya son el 22,8% de todo el territorio autonómico, mientras que en Castellón se sitúan en el 18,83%. Esto significa que casi uno de cada cuatro fontaneros, obreros o tenderos que trabajan por su cuenta han llegado desde fuera de nuestro país.

Vivero de empresas

Uno de los puntos que más detecta este auge es el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Castellón en Vila-real. Su responsable, Pilar Querol, menciona que es usual "atender a personas que desarrollaban un oficio en su lugar de origen y que quieren darle continuidad en nuestro país". Para ello, reciben asesoramiento sobre todos los pasos que deben seguir y se les explican nociones sobre el funcionamiento de los trámites administrativos o el calendario fiscal.

Donde no hay grandes diferencias respecto a los autónomos españoles es en el tipo de oficio al que se dedican. Dos de cada tres extranjeros en este régimen laboral se concentran en cuatro actividades concretas. Son el comercio, la hostelería, la construcción y el transporte y almacenamiento. Lejos de estas magnitudes destacan las profesiones técnicas, administrativos, programadores informáticos o personal de industria. Tras la regularización extraordinaria de inmigrantes, es posible que este incremento se acelere en los próximos meses, como ya empieza a detectarse con el colectivo de profesionales asalariados.