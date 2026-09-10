Compromís baraja ir a los tribunales por las obras educativas pendientes en Castellón

La llegada del nuevo curso escolar en Castellón ha ido ligada al estreno de algunos centros educativos, pero Compromís denuncia que hay infraestructuras bloqueadas por el Consell, que generan un agujero de 39,2 millones de euros en la presente legislatura. Se trata de la construcción del IES de Borriol, la escuela infantil de Betxí y la mejora del IES Ramón Cid de Benicarló. La formación valencianista no descarta acudir a los tribunales para su desbloqueo.

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, dijo que abren "una vía penal contra el Consell" ante la decisión de dejar sin efecto las delegaciones. Una pretensión que tuvo el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Señaló que todavía no se han producido avances para reactivar las actuaciones con los ayuntamientos y alertó de que un eventual recurso ante el Tribunal Supremo podría retrasarlas todavía más. "La justicia ha avalado unas delegaciones que el PP intentó eliminar. Ahora toca dejar de alargar el problema, asumir las resoluciones y garantizar que las obras se hagan", afirmó Fullana, al temer que con este recurso se retrasen los trámites un año más.

Infraestructuras bloqueadas

La diputada autonómica Verònica Ruiz añadió que estas mejoras en las infraestructuras educativas de la provincia "no pueden esperar indefinidamente: estamos hablando de municipios con necesidades educativas reales que ya tenían una solución y un dinero asignado y que han perdido tres años por el camino". Los representantes de la coalición mencionaron que el instituto de Borriol está en barracones, y la situación del IES Ramón Cid de Benicarló es "absolutamente de ruina".

Sobre el anuncio de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, de construir el nuevo colegio Bisbe Climent y reformar el Cervantes, Ruiz mencionó que en la anterior legislatura "ya aprobó solicitar a la Generalitat la delegación de competencias para actuar en seis centros educativos, de los que hemos visto cero inversiones", al tiempo que reclamó actuaciones como la del IES Crèmor, incorporada por el PP, "con una ejecución del 0%".

Nuevo curso

En cuanto a las infraestructuras abiertas con motivo del nuevo curso, "nos alegramos de que estas lleguen finalmente al alumnado porque para eso las impulsamos, pero no se puede presentar como nueva inversión aquello que ya estaba aprobado y, en muchos casos, licitado antes del cambio de gobierno", concluyó Fullana.