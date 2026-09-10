Dos equipos de Vila-Stem representarán a Vila-real y a la Comunitat en la Final Nacional de la World Robot Olympiad en Andorra

La Asociación Vila-Stem está de enhorabuena. Dos de sus equipos han logrado la clasificación para la Final Nacional de la World Robot Olympiad (WRO), que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en Andorra, organizada por Andorra Telecom en el Pavelló Toni Martí, con la participación de 120 equipos de toda España y Andorra.

El equipo «Lego al Poder», formado por Leyre, Jimena y Eric, representará a Vila-real en la Final Nacional. Tras meses de trabajo, programación y más de un centenar de horas de preparación, han demostrado talento, constancia y un gran trabajo en equipo para ganarse un puesto entre los mejores del país.

Por su parte, el equipo «Vila-Stem 8», formado por Alberto, Pepe y Ainhoa, será el único representante de la Comunitat Valenciana en la categoría Future Engineers (FE) en esta Final Nacional. Un hito para el club y para toda la provincia de Castellón, que pone a Vila-real en el mapa estatal de la robótica educativa. Ambos conjuntos pertenecen a la Asociación Vila-Stem y son fruto del programa formativo LEGO EV3 y VEX IQ que la entidad desarrolla durante todo el curso.

«Clasificarse para una final nacional WRO entre 120 equipos es ya un premio enorme. Estos seis jóvenes son ejemplo de esfuerzo, creatividad y valores STEM. Van a defender el nombre de Vila-real con humildad y ambición", explican desde esta asociación de Vila-real dedicada a la formación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para jóvenes de 8 a 18 años.

La edición 2026 de la WRO se disputa bajo el lema «Civilitzacions antigues», que invita a los participantes a explorar el legado de las grandes culturas de la historia a través de retos de robótica autónoma. El sábado 12 será la jornada de pruebas y ajustes de robots, y el domingo 13 se disputarán las finales que decidirán los equipos que representarán a España y Andorra en la Final Mundial de Puerto Rico, en diciembre.