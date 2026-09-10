Facsa refuerza su presencia en Valencia y abre una nueva etapa en las depuradoras de Bétera y Náquera-Bonanza .

Las depuradoras de Bétera y Náquera-Bonanza estrenan una nueva etapa en su gestión, orientada a modernizar su funcionamiento, reducir consumo y aprovechar mejor los recursos que intervienen en el proceso de depuración. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) ha adjudicado a la empresa castellonense Facsa el servicio por un importe de 3,8 millones de euros.

El contrato permitirá incorporar nuevas herramientas para avanzar hacia una gestión cada vez más inteligente y con la mirada puesta en la prevención. En este sentido, destaca el uso de inteligencia artificial para anticipar las necesidades de oxígeno del proceso de depuración, con hasta 24 horas de margen. Esta capacidad permitirá adaptar el funcionamiento de las plantas a necesidades y reducir consumos innecesarios. A ello se suma la renovación de equipos por otros de mayor eficiencia y la ampliación de la energía solar fotovoltaica instalada, para incrementar el autoconsumo eléctrico de las instalaciones.

Pero renovar una depuradora no consiste solo en consumir menos energía, sino también en aprovechar mejor los recursos que se generan durante el tratamiento del agua. Uno de ellos son los lodos, un material que se obtiene al retirar y concentrar las impurezas presentes en el agua residual y que, al finalizar el proceso, todavía contiene una gran cantidad de agua. Para reducirla, Facsa instalará un sistema de secado solar que permitirá que parte de esa agua se evapore antes de trasladar los lodos para su compostaje y aprovechamiento en agricultura.

De esta forma, el material pesará y ocupará menos, por lo que serán necesarios menos viajes para transportarlo. En total, se evitará trasladar más de 1.100 m³ de agua que actualmente permanece en esos lodos, una cantidad equivalente a casi media piscina olímpica. Además, una vez tratados, el 100 % de los lodos se destinará a compostaje, aprovechando sus nutrientes para darles una nueva utilidad y devolverlos al suelo.

Tecnología para problemas muy cotidianos

La innovación llegará también para aportar una solución a uno de los problemas más conocidos de las redes de saneamiento: las toallitas húmedas. Aunque se desechen por el inodoro, estos productos no se desintegran como el papel y pueden acumularse en tuberías, colectores y equipos de bombeo, dificultando su funcionamiento. Facsa llevará a cabo un estudio pionero de I+D+i para explorar nuevas vías de valorización de estos residuos y buscar alternativas que permitan convertir un problema para el saneamiento en un recurso aprovechable. Junto a esta investigación, se incorporarán herramientas avanzadas para vigilar el estado de los colectores y conocer con mayor precisión el comportamiento de la red.

Esta mayor capacidad de anticipación se extenderá al funcionamiento diario de las instalaciones. Se reforzará el control de las estaciones de bombeo y se incorporarán sistemas automáticos destinados a mejorar la calidad del aire, especialmente durante los meses de verano. En Bétera, además, se reforzará la vigilancia de la red de saneamiento para responder mejor ante episodios de mayor carga y reducir su impacto sobre el entorno.

Nuevas oportunidades de empleo ligadas al territorio

Esta nueva etapa supondrá también la incorporación de profesionales al servicio. Facsa quiere aprovechar el arranque del contrato para atraer talento de Bétera, Náquera y otros municipios del entorno, con especial interés en perfiles vinculados a la operación y el mantenimiento de instalaciones de agua. Una apuesta con la que la compañía busca reforzar el equipo y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales ligadas al territorio. Los profesionales interesados podrán dirigir sus candidaturas a la sección ‘Careers’ de la web corporativa de Facsa https://www.facsa.com/careers/.

Con esta adjudicación, Facsa amplía su actividad en la provincia de Valencia y refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana, uno de los territorios de referencia para la compañía. Bétera y Náquera-Bonanza incorporarán así una concepción de la depuración que está ganando peso en el sector: instalaciones que, además de gestionar el agua avanzan hacia un papel más activo en la producción de energía, el aprovechamiento de residuos y la recuperación de recursos.