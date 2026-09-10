Fallece Juan José Monzonís, expresidente de PortCastelló

El castellonense Juan José Monzonís, expresidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, ha fallecido a los 87 años.

Ingeniero de Caminos de formación, sus primeros pasos profesionales los dio como profesor de la Cátedra de Urbanismo de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Valencia, desde 1973 hasta 1981. Más tarde fue nombrado delegado del Colegio de esta profesión en Castellón.

Asimismo, ejerció como director general de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo, así como de delegado del Consell en Castellón, hasta que sustituyó a Jaime Babiloni como responsable de PortCastelló en 1999. Estuvo en el cargo hasta 2015, cuando le sustituyó Francisco Toledo.

Entre sus mayores logros al frente de la Autoridad Portuaria está el impulso la dársena sur, la obra de mayor envergadura e inversión en los más de 100 años de historia del recinto.

Su mandato, indican desde la Autoridad Portuaria de Castellón, "se caracterizó por un diálogo fluido con la comunidad portuaria, los sectores industriales locales y las administraciones públicas".

El presidente Rubén Ibáñez, en nombre del Consejo de Administración y de toda la plantilla de profesionales que conforman PortCastelló, ha expresado sus "más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y allegados en estos difíciles momentos", rindiendo homenaje al legado técnico, profesional y humano de Juan José Monzonís.

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Las exequias fúnebres se celebrarán a las 11.00 horas en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Castelló.