Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: "Suena a estafa"

Indignación y preocupación entre los pacientes de una clínica dental de Vivanta en Castellón tras encontrarse, de forma repentina y sin previo aviso, con el centro cerrado. Algunos afectados acudieron a sus citas habituales y se encontraron las persianas bajadas y sin posibilidad de contactar con la clínica por las vías que utilizaban hasta ahora.

«Nadie me ha avisado de nada, no cogen el teléfono y me han dejado a mitad de un tratamiento», lamenta uno de los clientes afectados.

La incertidumbre es especialmente importante entre quienes ya habían abonado parte de sus tratamientos o los habían financiado. Muchos clientes recurrieron para ello a entidades vinculadas a la propia clínica y ahora desconocen cómo se resolverá su situación.

Mediterráneo ha hablado con un paciente de Castellón cuyo padre tenía cita este miércoles. «El martes nos escribieron para confirmar cita. Cuando llegamos lo encontramos todo cerrado y un número de teléfono para llamar», explica.

Al contactar con ese teléfono, asegura que le indicaron que los pacientes serían derivados a otras clínicas y que recibirían próximamente un correo electrónico con más información. «Me sonó muy mal la verdad, parece una estafa porque ya hemos pagado 1.000 euros por el tratamiento, tenemos otra importante cantidad financiada y no sabemos lo que pasará», señala.

Otra clienta ha recibido ya una comunicación en la que se le informa de que «puede continuar y concluir su tratamiento en la clínica Vitaldent más cercana». La situación de Castellón se enmarca en el cierre o suspensión de actividad de centros Vivanta en distintos puntos de España. La cadena cuenta con más de 130 clínicas y en los últimos días se han conocido cierres, entre otros lugares, en A Coruña, Vitoria o Zaragoza.

Clínica ubicada en la Avenida Casalduch, cerrada desde este miércoles por sorpresa. / Toni Losas

La compañía ha informado que atraviesa además un proceso empresarial en el que determinadas sociedades del grupo Aestes Dental, entre ellas Clínicas Vivanta, han recibido una oferta de Orion Bidco para adquirir determinadas clínicas y activos. Dentro de esa operación, "Orion Bidco ha ofrecido voluntariamente que determinados pacientes puedan terminar tratamientos odontológicos pendientes en clínicas de la red del grupo al que pertenece, sin coste adicional". El ofrecimiento, eso sí, no incluye tratamientos de estética, depilación u otros servicios no odontológicos.

En Castellón, Vivanta estuvo vinculada en el pasado al fallecido cirujano maxilofacial Luis Senís. Las clínicas del grupo que llevaban su nombre se integraron en la red de odontología Vivanta y Senís llegó a estar al frente de su área de Implantología.

Una dentista de Castelló consultada por este periódico lamenta además que la cadena recibiera apoyo público antes de acabar en esta situación. «Si una empresa tiene pérdidas lo normal es que cierre, pero no han devuelto el dinero y han acabado cerrando. Espero que al menos ahora den solución a los pacientes», afirma.

Recordar que Vivanta recibió en 2022 un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI: 20,4 millones mediante un préstamo participativo y 19,6 millones mediante un préstamo ordinario.

Qué pueden hacer ahora los afectados

Ante estos cierres, el Consejo General de Dentistas recomienda conservar presupuestos, contratos, facturas, justificantes de pago y documentación de la financiación; solicitar por escrito información sobre la continuidad del tratamiento y una copia completa de la historia clínica; y, si existe un crédito vinculado, comunicar cuanto antes la situación a la entidad financiera.

También aconseja que, si la interrupción puede comprometer la salud del paciente, se acuda a otro dentista para valorar el estado del tratamiento y obtener un informe sobre lo realizado y lo que queda pendiente.

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El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, ha calificado la situación como «un nuevo escándalo en el sector» y reclama garantías inmediatas para quienes puedan quedar con tratamientos sin terminar y cantidades ya abonadas.