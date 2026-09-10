SOS de las administraciones de lotería de Castellón: una de cada diez no es rentable

Son los escenarios favoritos de cada 22 de diciembre, y el lugar al que cada día acuden miles de personas con la esperanza de un golpe de suerte que rellene sus arcas. Las administraciones de lotería de Castellón reciben largas colas en las fechas previas a los sorteos más destacados del año, pero la realidad de su día a día es distinta. De hecho, a más de un lotero le debería tocar un pellizco para mantener la actividad de su negocio. Sobre todo en las localidades menos pobladas de la provincia.

Esto es lo que asegura el presidente de la principal asociación de administraciones de lotería de España, Anapal, Borja Muñiz. "Si Loterías no cambia el modelo económico, estas administraciones acabarán cerrando por inviables o traspasando el negocio", destaca. Una situación a la que esta entidad pone cifras: el 12% de los puntos de venta de lotería ya no son rentables, que son los que corresponden a los municipios con menos de 2.000 habitantes.

Modelo económico

Muñiz hace un cálculo de costes y beneficios. Para que les salgan las cuentas a las administraciones, se necesita vender 62.000 euros al mes en los diferentes productos que ofrecen, que van desde las clásicas quinielas hasta la Primitiva o los sorteos de la Lotería Nacional.

"En municipios con 2.000 habitantes, lograr esta cifra de facturación implica que cada vecino de cualquier edad invierta de media en juegos 31 euros al mes. Cosa que, evidentemente, no ocurre", afirma el presidente de Anapal. Entre los costes se incluyen nóminas o cuotas de autónomo, el alquiler de un local o los costes de servicios como agua, electricidad o internet.

Las colas de lotería en Navidad contrastan con la falta de rentabilidad de muchos puntos de venta, afirma Anapal. / Toni Losas

Falta de actualización

El representante de los loteros atribuye esta presión a la falta de actualizaciones. Explica que el modelo económico de la sociedad de loterías, Selae, lleva dos décadas de antigüedad. "Han aumentado los trámites administrativos y de seguridad, se ha exigido al lotero contar con una liquidez mínima en las administraciones y adelantar pagos, pero Loterías no ha sido capaz de adecuar el modelo de gestión al mismo tiempo que introducía nuevas exigencias", reclama.

Una de las consecuencias es la ruptura de relaciones de Anapal con el ente estatal. Según la asociación, solo el 15,5% de las administraciones opina que su negocio es rentable y con margen de crecimiento.

Sin loteros no hay lotería

Ahora, la entidad ha puesto en marcha la campaña Sin loteros no hay lotería, con la que se difundirán sus reivindicaciones, entre las que históricamente se reclama un aumento del precio de los décimos de Navidad, con un aumento del porcentaje de beneficios para los puntos de venta.