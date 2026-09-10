La UJI logra 1,2 millones para investigar nuevos materiales y catalizadores

El Instituto Universitario de Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I ha obtenido dos proyectos Prometeo de la Generalitat Valenciana para avanzar en el desarrollo de nuevos materiales y catalizadores con aplicaciones en energía, química sostenible y biomedicina. Los dos equipos, liderados por Iván Mora Seró y Beatriu Escuder, por un lado, y por Vicent Moliner y Macarena Poyatos, por otro, dispondrán en conjunto de cerca de 1,2 millones de euros durante los próximos cuatro años.

La convocatoria Prometeo es una de las líneas de financiación más exigentes de la Generalitat y está dirigida a grupos de investigación consolidados, con capacidad para desarrollar ciencia de frontera, atraer talento y competir en programas nacionales y europeos.

Energía y química

El primero de los proyectos, CHIRAL-Solutions, trabajará en nuevos materiales quirales para energía y catálisis. La quiralidad es la propiedad que hace que una estructura no pueda superponerse a su imagen en un espejo, como ocurre con las manos. El objetivo es aprovechar esa característica para mejorar la reactividad química, la selectividad, la actividad óptica y la dinámica de carga de distintos materiales.

La investigación puede tener aplicaciones en celdas solares, ledes, combustibles solares y procesos catalíticos más selectivos y sostenibles. Los resultados también podrían transferirse a sectores como el energético, la industria química y la farmacéutica, especialmente en la síntesis de fármacos quirales.

El segundo proyecto, BIOSWITCH, busca crear una nueva generación de catalizadores bioinspirados, es decir, sistemas capaces de imitar algunas funciones de las enzimas. Estos catalizadores podrán modular su actividad en respuesta a estímulos externos como la luz, ciertos iones o cambios redox, lo que permitiría transformaciones químicas más eficientes y controlables.

La iniciativa combina modelado computacional, síntesis y caracterización experimental, con posibles aplicaciones en síntesis sostenible, administración de fármacos y terapia fotodinámica.

Cuatro años de financiación

Los proyectos Prometeo ofrecen financiación estable durante cuatro años, lo que permite incorporar personal investigador, adquirir equipamiento científico y reforzar colaboraciones nacionales e internacionales. En este caso, la ayuda permitirá a los equipos de la UJI consolidar líneas de trabajo vinculadas al desarrollo de nuevos materiales, la transición energética, la catálisis sostenible y las aplicaciones biomédicas.