Las viviendas de Castellón suspenden en eficiencia: más consumo y peor respuesta ante el calor

Castellón tiene uno de los parques residenciales menos eficientes de España. El 96,83 % de sus viviendas se sitúa entre las calificaciones D y G, lo que convierte a la provincia en la segunda con peor resultado del país, solo tras Las Palmas (97,11%). Una situación que responde a un problema estructural compartido con buena parte de España: el enorme peso de las viviendas construidas antes de que las normas incorporaran exigencias estrictas de eficiencia energética, mientras que la obra nueva, mucho más eficiente, representa todavía una parte demasiado pequeña como para transformar el conjunto del parque. Así lo apunta el informe Estado de la eficiencia energética en España 2026, elaborado por Accumin Intelligence para Tinsa a partir de los certificados energéticos reportados al Ministerio para la Transición Ecológica.

El problema no termina en la fotografía actual. Las ayudas públicas y los fondos europeos han conseguido impulsar la rehabilitación energética en los últimos años en la provincia pero el ritmo es insuficiente para alcanzar los objetivos marcados para 2030, a lo que se suma el reto de mejorar el comportamiento térmico de las viviendas y reducir el consumo y la factura. La adaptación para combatir el frío y el calor en los hogares es insuficiente pero, sobre todo, el cambio climático atosiga con temperaturas extremas en verano y cada vez más hogares se equipan con aires acondicionados: tanto casas de los pueblos como apartamentos de costa que han dejado de contar con el privilegio de las brisas nocturnas más frescas.

Instalación de aire acondicionado / Agencias

La comparación dentro de la Comunitat tampoco favorece a Castellón. Valencia registra un 95,84 % de inmuebles entre D y G, mientras Alicante se sitúa en el 94,93 %. La provincia castellonense presenta así el peor balance de las tres y supera en 2,63 puntos la media española, situada en el 94,2 %.

Siete de cada diez inmuebles, con la letra E Una de las principales particularidades de Castellón se encuentra en la fuerte concentración de viviendas en la letra E . Esta calificación engloba el 71,32 % de todo el parque provincial , es decir, más de siete de cada diez inmuebles. La proporción supera en unos cuatro puntos la media española, situada en el 67,3 %.

. Esta calificación engloba el , es decir, más de siete de cada diez inmuebles. La proporción supera en unos cuatro puntos la media española, situada en el 67,3 %. En cambio, las categorías de mayor eficiencia tienen una presencia testimonial. Solo el 0,41 % de las viviendas (1.824) alcanza una A, un 0,98 % se sitúa en la B (4.302) y un 1,78 % (7.834) en la C. Por debajo aparecen un 4,81 % con una D (21.190), un 7,43 % (32.717) con una F y un 13,28 % con una G (58.491), la peor nota de la escala. Aplicados a las aproximadamente 440.500 viviendas estimadas en la provincia, alrededor de 426.600 quedarían incluidas entre las categorías D y G, frente a apenas unas 14.000 con una A, B o C.

El ritmo no basta para 2030

La antigüedad de una vivienda afecta a la seguridad y la eficiencia energética. / Lucia Gorostegui

Pese al incremento de las reformas, el esfuerzo sigue siendo insuficiente. España debe reducir para 2030 un total de 26.394 GWh de consumo de energía final residencial, lo que implica rehabilitar la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y sustituir más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria.

Según las estimaciones del estudio, sería necesario multiplicar por 1,5 el ritmo actual de rehabilitación para cumplir el objetivo 2030; por cinco para acercarse a un escenario intermedio de eficiencia; y por diez para alcanzar un parque mayoritariamente eficiente.

Cristina Arias, Head of Research de Accumin Intelligence, considera que este incremento evidencia «la importancia de las ayudas públicas para impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque existente, que es la forma más efectiva para alcanzar los objetivos de descarbonización».

La obra nueva sí cumple

El informe cita que la antigüedad del parque inmobiliario, levantado durante décadas bajo normativas que no contemplaban las actuales exigencias de aislamiento, consumo o climatización, es una de las causas principales. Muy distinto de la promoción actual, donde "con la aplicación del Código Técnico de la Edificación, los edificios salen todos como mínimo con clase B y, con poco esfuerzo, con clase A», detallaron desde la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), como publicó Mediterráneo. Con todo, matizaron que la calificación final depende, además, de un amplio conjunto de elementos constructivos e instalaciones. «Todos los materiales utilizados influyen: puedes tener una aerotermia menos eficiente, pero tener una carpintería más eficiente y te cumple como A», señalaron.

Más ayudas y más reformas

Las reformas de edificios residenciales existentes en Castellón van muy ligadas a las ayudas y, como detallaron en su momento desde el Colegio de Arquitectos de Castellón, suele ser habitual la sustitución de ventanas, con la introducción de soluciones como PVC o cristales con cámara frente a antiguas carpinterías de madera o aluminio, así como la mejora de la envolvente de las fachadas mediante aislamiento térmico interior o exterior.

Ahorrar hasta un 75 % de consumo

Ahorrar energía en casa. / Redacción

El impacto de estas actuaciones puede ser considerable. En las viviendas unifamiliares, las reformas analizadas por Accumin consiguen reducciones del consumo energético de entre el 25 % y el 75 % en la mayoría de los casos, lo que habitualmente permite avanzar una o dos letras en la calificación.

En los pisos, los ahorros se sitúan principalmente entre el 10 % y el 50 %. La diferencia responde tanto a las características constructivas como a las mayores dificultades para intervenir en elementos comunes. «En una vivienda unifamiliar, la envolvente es mayor y, por tanto, dispone de mayor capacidad de pérdida de calor, mientras que en el caso de las viviendas en bloque la superficie de pérdida de calor es menor», explica Arias.