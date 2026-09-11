Alcohólicos Anónimos celebra su 17 aniversario en Castellón: "Me ha devuelto la esperanza de vivir"

El Grupo de Alcohólicos Anónimos de Castellón celebra este 12 de septiembre su 17.º aniversario. Durante casi dos décadas, sus reuniones han ofrecido apoyo a personas que quieren dejar de beber y reconstruir una vida dañada por el alcohol. Lo hacen siguiendo el programa de recuperación de una organización nacida hace más de 90 años en Estados Unidos y extendida hoy por todo el mundo.

La base es sencilla: alcohólicos que ayudan a otros alcohólicos. “Aprendemos a vivir sin alcohol y transmitimos este mensaje al siguiente”, explican desde el grupo. No hay médicos, psicólogos ni tratamientos farmacológicos. Tampoco se ofrece empleo ni asistencia social. Lo que encuentran quienes acuden es un espacio de acompañamiento, escucha y anonimato entre personas que han pasado por experiencias similares.

“El único requisito para entrar en Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber”, señalan. No importan la edad, la profesión, el dinero, las creencias o la situación personal. “Aquí puede haber médicos, abogados, barrenderos, camareros... Nos da igual. Y tampoco juzgamos a quien ni siquiera esté seguro de querer dejarlo: puede sentarse y escuchar”.

Un día a la vez

El programa de Alcohólicos Anónimos se articula en torno a los Doce Pasos, con una dimensión espiritual, pero no religiosa. El primer paso consiste en admitir la derrota ante el alcohol y reconocer las consecuencias que el consumo ha tenido en la vida familiar, laboral, económica o personal. A partir de ahí, el grupo ofrece herramientas para sostener la abstinencia y cambiar hábitos, conductas y formas de relacionarse.

Uno de los principios más repetidos es afrontar la recuperación en periodos de 24 horas. No se trata de pensar en toda una vida sin beber, sino en no hacerlo hoy. “Para una mente como la mía, pensar que tendría que estar abstemio toda la vida probablemente habría hecho que no volviera a ninguna reunión. Pero me plantearon que por 24 horas podía parar esta enfermedad. Mañana ya veremos. Hoy sí puedo”, relata uno de sus miembros.

Esa idea, aparentemente sencilla, puede resultar decisiva. La recuperación se construye día a día, reunión a reunión, con la ayuda del grupo y con un trabajo personal que va más allá de dejar la botella. “Una vez tapas la botella, empiezas a cambiar como persona”, resume otro integrante. En su caso, explica, el alcohol le había llevado a mentir, esconderse y actuar de formas que después necesitó revisar.

La primera copa

Muchos recuerdan que empezaron a beber muy jóvenes. En sus primeros contactos con el alcohol encontraron una forma de vencer la timidez, escapar de inseguridades o sentirse distintos. “La primera copa, con 14 años, fue como una magia con la que me transformaba”, cuenta uno de ellos. Otro reconoce que al principio bebía para relacionarse mejor, hasta que aquella supuesta ayuda terminó convirtiéndose en dependencia: “Al final ya no sabía hacer nada sin alcohol”.

Con los años, lo que parecía una herramienta se convirtió en una trampa. Uno de los miembros describe su consumo como un bucle: “Resaca por la mañana y por la tarde volver a beber para olvidarme de la persona que era”. El alcohol, explica, acabó afectándole a nivel emocional, mental y físico.

El momento de pedir ayuda no siempre llega de la misma forma. Algunas personas acuden después de tocar fondo. Una separación, la pérdida del carné de conducir, problemas laborales o familiares pueden convertirse en el aviso definitivo. “Pensaba que podía controlarlo”, reconoce uno de los integrantes. “Pero comprendí que ya no tenía ningún arma para controlar la ingesta de alcohol”.

Otros no esperan a una situación límite. El grupo insiste en que no es necesario llegar a perderlo todo para buscar ayuda. Basta con reconocer que algo no va bien y querer escuchar a quienes ya han pasado por ese camino.

Escuchar para empezar

La primera reunión suele ser uno de los pasos más difíciles. El miedo, la vergüenza y el estigma pesan mucho antes de cruzar la puerta. Algunos llegan sin hablar apenas. Otros se sientan, escuchan y encuentran por primera vez un relato en el que se reconocen.

“Me llevaba un mensaje de esperanza. Veía a gente que no tenía la cabeza como la tenía yo en ese momento, gente humilde y honesta, y parecía que no había bebido nunca. Luego entendías que sí, que tenían el mismo problema que tú”, recuerda uno de los miembros.

En ese reconocimiento mutuo está una de las claves del programa. “Nadie entiende mejor lo que le pasa a un alcohólico que otro alcohólico”, resumen. La comunidad se convierte así en un espacio de comprensión, confianza y apoyo, donde las diferencias sociales quedan fuera y la experiencia compartida permite hablar sin miedo.

El anonimato es otro pilar esencial. Protege la identidad de quienes acuden y facilita que puedan explicar lo vivido sin sentirse expuestos. También ayuda a mantener el foco en el mensaje, no en las personas. “Yo solo tengo palabras de agradecimiento para esta comunidad. Me ha devuelto la esperanza de vivir. Mis problemas cotidianos siguen ahí, como los de cualquiera, pero ya no van acompañados de la bebida”, cuenta un integrante.

Otro lo resume de forma más cruda: “El alcohol me destruyó, me quitó todo, hasta la dignidad. Este grupo me permitió comprender que el alcoholismo es una enfermedad y que, como enfermedad, se puede tratar”.

Reuniones en Castellón

El Grupo de Alcohólicos Anónimos de Castellón se reúne los lunes, jueves y viernes, de 19.30 a 21.00 horas, en la parroquia de San Francisco, situada en la calle Benasal, 12, de Castelló. Además, existen grupos locales en Benicarló, Vinaròs y Sagunto, y un total de 23 grupos en la Comunitat Valenciana.

Valencia y Castellón cuentan con un teléfono conjunto de atención las 24 horas: 963 917 160. Toda la información sobre Alcohólicos Anónimos, sus grupos y su programa de recuperación puede consultarse en la web oficial de la organización: www.alcoholicos-anonimos.org.