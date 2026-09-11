El campo de Castellón sigue envejeciendo: hay ocho perceptores de la PAC mayores de 65 años por cada joven

El relevo generacional sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del campo valenciano. Los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), correspondientes al ejercicio 2025, y recopilados por la Unió Llauradora, reflejan un fuerte envejecimiento entre las personas perceptoras de ayudas directas de la PAC en la Comunitat Valenciana y una incorporación todavía muy limitada de jóvenes al sector agrario.

En concreto, 15.097 perceptores valencianos, el 48,07% del total, tienen 65 años o más, mientras que solo 1.819, el 5,79%, son menores de 40 años. La proporción evidencia la dimensión del problema: en la Comunitat hay 8,3 perceptores mayores de 65 años por cada beneficiario menor de 40.

La situación es aún más llamativa entre los agricultores más jóvenes. Según los datos del FEGA, únicamente 162 personas perceptoras de ayudas directas tienen menos de 25 años, lo que representa apenas el 0,52% del total.

El envejecimiento del campo valenciano supera, además, la media estatal. En el conjunto de España, las personas de 65 años o más representan el 39,56% de los perceptores de ayudas directas, mientras que los menores de 40 años suponen el 8,83%.

La comparación sitúa a la Comunitat Valenciana en una posición especialmente delicada. El problema, según advierte la Unió, no es que los agricultores de mayor edad sigan al frente de sus explotaciones, sino que no se está produciendo una entrada suficiente de nuevas generaciones que garantice el relevo progresivo.

A esta falta de relevo se suma la caída del número de beneficiarios. Entre 2022, último año de referencia antes del actual periodo de la PAC, y 2025, las personas físicas perceptoras de ayudas directas en la Comunitat Valenciana han pasado de 39.899 a 31.405. Son 8.494 perceptores menos, lo que equivale a una bajada del 21,3%.

La realidad mediterránea

La organización agraria reclama que la futura PAC tenga más en cuenta la realidad de la agricultura mediterránea y priorice de manera efectiva a los agricultores y ganaderos profesionales. Recuerda que la estructura agraria valenciana está formada en gran medida por explotaciones de menor superficie, fragmentadas y con un peso importante de los cultivos permanentes y de producciones intensivas en mano de obra.

Por ello, advierte de que recibir un importe reducido de ayudas no significa necesariamente tener una explotación poco profesional o marginal. Hay agricultores valencianos que desarrollan una actividad económica plena, invierten, generan empleo y obtienen su principal fuente de renta del sector agrario, pero perciben cantidades relativamente bajas por las características de sus cultivos y explotaciones.

Por eso, la Unió pide que la próxima PAC sitúe en el centro la actividad agraria real, la profesionalidad y la continuidad de las explotaciones. También reclama una reducción efectiva de la burocracia y de las cargas administrativas que soportan especialmente las pequeñas y medianas explotaciones profesionales.

Menos mujeres jóvenes

La situación de las mujeres también muestra desequilibrios. En 2025 representan aproximadamente el 38% de las personas físicas perceptoras de ayudas directas en la Comunitat Valenciana, pero concentran menos del 30% del importe percibido. Además, entre los perceptores menores de 40 años, solo alrededor de una de cada cuatro es mujer. La organización considera que este dato obliga a reforzar las políticas destinadas a favorecer la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria, tanto en el acceso a la titularidad y a la tierra como en financiación, formación y participación en los órganos de decisión del sector.

El secretario general de la Unió, Carles Peris, considera que los datos del FEGA son una “señal de alarma” sobre el futuro del campo valenciano. “Los datos demuestran que no podemos continuar aplazando el relevo generacional. Tener prácticamente ocho perceptores mayores de 65 años por cada joven menor de 40 es un aviso muy serio sobre el futuro de la agricultura valenciana”, señala.

Peris reclama que la próxima PAC “sirva para garantizar la continuidad de las explotaciones profesionales y no simplemente para mantener expedientes administrativos”. En su opinión, el nuevo marco debe “premiar la actividad agraria real”, facilitar la entrada de jóvenes y mujeres, reducir burocracia y adaptarse a la realidad productiva mediterránea.