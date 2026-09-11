El Consell da el ok a una obra histórica para Castellón: 474 millones de euros para el nuevo Hospital General

El Consell ha acordado hoy autorizar a la Conselleria de Sanidad para contratar la ejecución de las obras del nuevo Hospital General Universitario de Castellón, que será licitada en próximas fechas en base al proyecto redactado.

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a más de 474 millones de euros y la duración del contrato será de 60 meses (cinco años).

Esta contratación se justifica en la necesidad de promover la construcción del nuevo Hospital General Universitario de Castellón en base a las necesidades asistenciales establecidas en el Plan Funcional elaborado por el Departamento de Salud de Castellón y la Conselleria de Sanidad.

Planificación de la actividad

Durante el proceso de construcción del nuevo hospital, se mantendrá la actividad del centro hospitalario existente y, en fases posteriores, se remodelará el hospital actual y sus infraestructuras adyacentes.

El nuevo Hospital General Universitario de Castellón se construirá sobre una parcela de 31.614 m2, que se sumarán a los 35.587 m2 que ocupa el actual Hospital General, por lo que prácticamente se duplicará la dotación asistencial. La superficie construida del nuevo hospital será de más de 140.000 m2.

El proyecto surge de la necesidad de actualizar y ampliar los servicios asistenciales actuales. El objetivo principal es la creación de un entorno hospitalario competitivo, con unidades funcionales multidisciplinares integradas que mejoren la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

Mejora para los ciudadanos: más accesibilidad y capacidad

Futuro complejo sanitario del Hospital General de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Este proyecto transformará la atención sanitaria de la provincia mediante unas instalaciones modernas, eficientes y preparadas para los retos asistenciales, docentes e investigadores de las próximas décadas.

La nueva infraestructura permitirá mejorar de forma significativa la calidad, accesibilidad y capacidad de la asistencia sanitaria, incorporando las últimas innovaciones tecnológicas y organizativas.

Este proyecto evidencia la apuesta del Consell por la planificación estratégica, la ejecución de inversiones y la modernización de los servicios sanitarios públicos. La Generalitat ha impulsado desde 2023 todas las actuaciones necesarias para hacer realidad esta infraestructura, incluyendo la adquisición de los terrenos imprescindibles para comenzar su construcción en esta legislatura.

Nuevo paso para los terrenos el 18 de septiembre

Visita de las autoridades a los terrenos. / Mediterráneo

De forma paralela, la tramitación del expediente de expropiación forzosa del último terreno afecto para la construcción del nuevo Hospital General de Castellón, tras la declaración de las obras como "de interés general y de interés público", sigue adelante. El 18 de septiembre, según fuentes de Sanitat, "se procederá a la ocupación del terreno, es decir, que la parcela estará ya disponible para la construcción del Hospital, sin perjuicio de que el proceso de expropiación continúe con la determinación del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que depende del Gobierno central, y que será quien imponga la cuantía económica del justo precio".

Cabe recordar que este proceso de expropiación no ha paralizado la tramitación de las obras, ya que paralelamente se han realizado todas las fases preparatorias para poder realizar la licitación de las obras.