La Diputación de Castellón destina 12 millones de euros para mejorar las instalaciones deportivas en los 135 municipios

La institución provincial ha remitido a los alcaldes de los 135 municipios una carta con los puntos clave de la línea extraordinaria de ayudas destinada a la inversión en equipamientos deportivos de titularidad municipal. “Con este plan extraordinario reafirmamos nuestro compromiso porque los 135 municipios de la provincia cuenten con instalaciones deportivas dignas, seguras y modernas. Porque invertir en deporte es invertir en las personas, en salud, en bienestar”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Concretamente, este plan extraordinario cuenta con un presupuesto total de 12.110.000 euros y se repartirá entre los 135 municipios de la provincia para llevar a cabo inversiones de mejora y de nueva construcción de infraestructuras deportivas. “Un presupuesto con el que damos respuesta a las demandas de los municipios por sumar espacios deportivos, salud y futuro”, ha añadido la dirigente provincial.

La consignación presupuestaria para cada uno de los municipios se ha establecido en función del número de habitantes. Al respecto, los municipios de hasta 249 habitantes, al igual que la entidad local menor, recibirán 30.000 euros, mientras que los municipios de 250 a 499 habitantes la cuantía será de 50.000 euros. Las localidades con una población de 500 a 2.999 euros recibirán 100.000 euros y, por último, los municipios con una población a partir de 3.000 personas contarán con un presupuesto de 200.000 euros para invertir en materia deportiva.

Dentro de los puntos clave de la convocatoria, el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha explicado que “se admitirá una única solicitud por ayuntamiento y Entidad Local Menor y en la carta que hemos enviado se especifica la documentación requerida para la presentación de la solicitud”. Destacar que podrán ser subvencionables tanto obras como suministros.

Por lo que hace a los plazos, una vez aprobadas y publicadas las bases, el plazo de solicitud será de diez días hábiles tras la publicación oficial de la convocatoria. “Al ser breve el periodo de tiempo, nos hemos puesto ya en contacto con los ayuntamientos para que sean conocedores de esos diez días de plazo para la presentación de solicitudes y, así, que comiencen a evaluar sus necesidades a la mayor brevedad para agilizar el proceso de tramitación”, ha indicado el vicepresidente provincial.

Este plan es un reflejo de la apuesta del Gobierno Provincial por el deporte, insistiendo en que cada euro invertido en deporte es una inversión en futuro. El objetivo, por tanto, es contar con infraestructuras modernas y adaptadas a las necesidades de ayuntamientos, clubes y usuarios en el conjunto de nuestro territorio.