Empiezan las oposiciones a maestro con 1.736 aspirantes de Castellón

Empieza la hora de la verdad para los aspirantes a una plaza de maestro en la Comunitat Valenciana. Este sábado arranca el proceso de oposiciones, pruebas a las que se han inscrito un total de 1.736 personas de Castellón. En el conjunto autonómico hay cerca de 16.000 aspirantes, que buscan una de las 1.959 nuevas plazas.

La principal novedad de esta convocatoria es la celebración de las oposiciones en septiembre, una medida acordada con las organizaciones sindicales que permite separar el proceso selectivo del final del curso escolar. Este nuevo calendario reduce la carga de trabajo que tradicionalmente asumían los docentes integrantes de los tribunales durante los meses de junio y julio y facilita una mejor planificación de la convocatoria.

Nuevo calendario

Por otro lado, todos los miembros de los tribunales estarán liberados de sus funciones docentes durante el desarrollo de las oposiciones. Esta medida favorece una mayor dedicación a las tareas de evaluación y contribuye a reforzar la calidad y la homogeneidad del proceso selectivo.

Las pruebas en Castellón se harán en el edificio de Jurídicas y Económicas de la UJI. En total habrá ocho tribunales en la provincia.

Plazas por especialidad

Por especialidades, en la Comunitat se convocan 750 plazas de Educación Primaria, 475 de Educación Infantil, 229 de Pedagogía Terapéutica, 158 de Lengua Extranjera Inglés, 137 de Audición y Lenguaje, 125 de Educación Física y 85 de Música.