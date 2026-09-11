Sanidad
Los médicos de Castellón vuelven a la carga: convocan huelga indefinida desde el 28 de octubre
Todos los sindicatos médicos del país se movilizan ante la falta de avances en la reforma del estatuto marco con el objetivo de lograr mejores condiciones para el colectivo
Los médicos de Castellón vuelven a la carga. Todos los sindicatos médicos del país han acordado iniciar el próximo 28 de octubre una huelga indefinida para protestar contra la reforma del estatuto marco y exigir al Ministerio de Sanidad que abra una "negociación real" que permita avanzar hacia uno propio para la profesión.
Así lo argumenta la Unión Médica y Facultativa (Umyf) en un comunicado en el que, en nombre de todas las organizaciones sindicales médicas de España, hace un llamamiento al conjunto de médicos y facultativos "para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria" ante un momento que consideran "decisivo para el futuro de la profesión en España".
De esta forma, han optado por unificar las protestas y hacer un frente común que hasta ahora habían convocado por separado CESM y SMA, por una parte, y Umyf, por otra, y ello pese a que esta semana, la ministra de Sanidad, Mónica García, había abierto la puerta a la creación del estatuto médico, pero "sobre la base común" del estatuto marco. Para ello, propuso plantear a los diputados la creación de un "intergrupo" que lo analice de forma paralela a la ponencia de estudio sobre el estatuto marco que debe empezar ahora a tramitar el proyecto de ley en el Congreso.
Sin embargo, las organizaciones sindicales médicas españolas han decidido materializar su amenaza y aliarse contra una reforma que "no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos", subrayan.
"Esto es un fracaso de todos, pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes", ha resaltado la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández, en unas declaraciones remitidas a los medios en las que subraya que, "por desgracia", habrá huelga a partir del 28 "si no se remedia por voluntad política y por diálogo".
La portavoz sindical explica que "cada nivel tiene su parte de responsabilidad", y mientras el Ministerio coloca el marco, las comunidades lo tienen que desarrollar. "Nos hemos dado un Sistema Nacional de Salud complejo pero que no puede ser soportado por la sobrecarga y malestar de médicos y facultativos", que no están dispuestos a "seguir asistiendo a como se degrada paulatinamente la asistencia", recalca.
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