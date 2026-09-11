El PP de Castellón reclama un refuerzo de seguridad en el Alto Palancia

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, defiende un refuerzo en seguridad para la comarca del Alto Palancia porque "los vecinos de nuestro interior merecen vivir tranquilos". "A más efectivos, más seguridad y más oportunidades para nuestro interior", señala.

La formación política menciona que los datos del Ministerio del Interior "acreditan un repunte en materia de delincuencia que se debe y se puede atajar". El Alto Palancia, como ocurre en el Alto Mijares, comparte personal e infraestructuras para dar seguridad a 62 pueblos y pedanías con plantillas "muy reducidas". Las distancias entre cada núcleo poblacional y la falta de refuerzos provocan tiempos de respuesta dilatados que "impactan sobre el servicio que se presta a la población", destacan.

Refuerzo en seguridad

Barrachina reivindica que, ante este escenario, "lo que no admite ninguna justificación es no hacer nada, y eso es precisamente lo que hace Pedro Sánchez: resistir en lugar de gestionar". Además, expone el plan de cámaras de control de accesos puesto en marcha por la Diputación de Castellón "como un ejemplo de política al servicio de los ciudadanos: tratar de resolver los problemas que otros provocan".

Para Marta Barrachina, "el objetivo no es otro que nuestra tierra, con un reto claro: mejorar la vida de los castellonenses. Cada día nos empeñamos en conseguirlo, superando el maltrato que el PSOE nos presta. Porque por más castigos que nos impongan, Castellón siempre merece la pena", concluye la presidenta provincial del Partido Popular de Castellón.