El puerto de Castellón prepara la llegada de la intermodal y de LogistiCS: destina 630.000 euros en mejorar la conectividad

El puerto de Castellón se encuentra en un momento de novedades, con la ampliación de la superficie en la dársena sur, la llegada del tren a esta zona y la estación intermodal. A ello se suma el desarrollo del parque industrial LogistiCS. Los dos primeros proyectos ya están en obras y se espera su finalización en el transcurso del año que viene. Para preparar estas mejoras, la Autoridad Portuaria prepara una renovación general de sus comunicaciones viarias.

De esta manera, ha adjudicado los trabajos para pavimentar aceras y acondicionar los servicios de los viales transversales del sector de graneles líquidos. La actuación tiene un coste de 627.843 euros, con un plazo de ejecución de seis meses.

Dársena sur

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, subraya la importancia del proyecto y, en este sentido, destaca que la intervención "forma parte del proceso de transformación y desarrollo de la dársena sur, donde la Autoridad Portuaria de Castellón está realizando inversiones dirigidas a mejorar las infraestructuras, optimizar la conectividad y generar nuevos espacios para atraer actividad logística e industrial".

Asimismo, tal y como indica Ibáñez, con la urbanización de la zona, el puerto de Castellón "refuerza su capacidad para atraer nuevas inversiones y consolidarse como un nodo logístico competitivo, al tiempo que adapta sus infraestructuras a las necesidades actuales y futuras de las empresas que desarrollan su actividad en el recinto portuario". "Nuestro objetivo es seguir creciendo y mejorando nuestras instalaciones para favorecer la generación de actividad económica y empleo asociado al sector portuario", afirma.

Entramado viario

Con esta obra se completará y mejorará el entramado viario de la zona, dotándolo de las condiciones necesarias para su desarrollo y facilitando que los espacios puedan estar preparados para su futura concesión y utilización por parte de empresas. La actuación abarca una superficie de 20.000 metros cuadrados.

Desde PortCastelló se detalla el potencial de expansión y desarrollo de esta zona del puerto y su capacidad para atraer nuevas inversiones y negocios. Sobre la estación intermodal, será "un punto de inflexión en la competitividad del puerto, ampliando su hinterland, atrayendo nuevos tráficos y reforzando su papel como nodo estratégico del arco mediterráneo", remarca Ibáñez. Además, el proyecto de hidrógeno verde de bp ha recibido una inyección de 76 millones de euros.