Reacciones al "escándalo" de las clínicas dentales Vivanta: el Colegio de Dentistas de Castellón se pone a disposición de los afectados

No es la primera vez que ocurre, por lo que sorprende que no se hayan tomado medidas legislativas para evitar que vuelva a pasar. Tal y como ya publicó Mediterráneo, los pacientes de la clínica Vivanta Dental de Castelló se han quedado, de la noche a la mañana, con el centro cerrado y sin saber dónde acudir para continuar con los tratamientos en marcha.

Además, muchos de estos pacientes ya habían abonado por adelantado estos servicios, en lo que algunos afectados califican de "estafa". Un cartel en la puerta de la clínica situada en la avenida Casalduch de Castelló indica que el centro está "temporalmente" cerrado y anima a los clientes a acudir a otros puntos de la cadena de clínicas. El problema es que en el resto de centros de Vivanta se repite la misma situación, y clientes contactados por este periódico afirman que en el teléfono de atención no les atienden.

Reacción de los dentistas

El cierre de Vivanta ha tenido reacción por parte de los colegios de dentistas. La organización estatal califica lo ocurrido de "un nuevo escándalo en el sector", por lo que reclama garantías a los clientes mediante "una reforma normativa que establezca mecanismos efectivos de garantía para proteger las cantidades anticipadas por los pacientes y asegurar la continuidad de los tratamientos en caso de cierre o cese de actividad de un centro sanitario".

"Resulta inaceptable que las consecuencias de una crisis empresarial puedan trasladarse de forma inmediata a los pacientes, especialmente cuando se trata de tratamientos sanitarios que pueden prolongarse durante meses y que, en numerosos casos, han sido abonados total o parcialmente por adelantado o financiados mediante créditos vinculados", detallan.

Apoyo público

De paso, recuerdan que Vivanta Dental "recibió en 2022 un apoyo público temporal de 40 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, y que el Gobierno no ha desvelado los motivos que le llevaron a conceder esta ayuda".

Desde el Colegio de Dentistas de Castellón, a través del consejo autonómico, han hecho pública una nota en la que ponen "a disposición de las personas que pudieran verse afectadas sus servicios de información y asesoramiento, con el fin de atender sus inquietudes y orientarles sobre las vías de actuación que puedan corresponder en cada caso".

Asesoramiento

Al mismo tiempo, se ponen a disposición de los "profesionales odontoestomatólogos que puedan verse afectados, con el propósito de ofrecerles información y orientación dentro del ámbito de sus competencias".

Desde los órganos colegiados de la Comunitat señalan que están recabando toda la información posible sobre este caso para conocer el alcance del cierre de Vivanta y adoptarán las "actuaciones que resulten oportunas para la defensa de los intereses de los pacientes y de los profesionales".

Otros precedentes

No es la primera vez que ocurre algo así: el colegio estatal cita los cierres de iDental, Dentix y "otros centros odontológicos", que ya demostraron "las graves consecuencias que se producen cuando una persona abona anticipadamente un tratamiento de larga duración y el prestador cesa después su actividad".