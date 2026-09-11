Patrimonio
La reforma de un conocido edificio de Castellón está más cerca: ya hay empresa para la obra
Se destinarán más de 530.000 euros en esta actuación
Nuevo paso para la rehabilitación de uno de los edificios públicos más conocidos de Castellón. Después de haberse licitado a finales de julio, la mesa de contratación ya ha determinado qué empresa se encargará de las obras.
La empresa Cyros Construcción Sostenible será la encargada de reformar la sede principal de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, situada en plena plaza María Agustina. Era la única firma que optaba a esta actuación. Tras el análisis de la oferta presentada, "se propone la adjudicación del expediente de contratación" a esta firma, por una cantidad de 530.313,81 euros, impuestos aparte. En breve se espera la adjudicación definitiva, como fase previa a la reforma, que tiene un plazo de ejecución de seis meses.
Actuaciones previstas
Las principales actuaciones que se desarrollarán son el arreglo de la fachada y las cubiertas, además de una serie de medidas para corregir las humedades existentes. También se restaurarán las vidrieras del vestíbulo principal.
La obra estaba pendiente de realizarse desde 2022, cuando una serie de desprendimientos obligaron a colocar mallas en algunas partes de la fachada. Con esta inversión se espera recuperar el esplendor de un edificio construido en los años 50 del siglo pasado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
- Un monumento a la batalla olvidada que marcó la historia de Castellón
- El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
- Los perros de la madre de Castelló detenida por la muerte de su bebé buscan ahora una familia
- Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
- Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
- Camino hacia las urnas: el PP perfila nombres para revalidar y ampliar mayorías en Castellón
- Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia