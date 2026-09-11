La reforma de un conocido edificio de Castellón está más cerca: ya hay empresa para la obra

Nuevo paso para la rehabilitación de uno de los edificios públicos más conocidos de Castellón. Después de haberse licitado a finales de julio, la mesa de contratación ya ha determinado qué empresa se encargará de las obras.

La empresa Cyros Construcción Sostenible será la encargada de reformar la sede principal de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, situada en plena plaza María Agustina. Era la única firma que optaba a esta actuación. Tras el análisis de la oferta presentada, "se propone la adjudicación del expediente de contratación" a esta firma, por una cantidad de 530.313,81 euros, impuestos aparte. En breve se espera la adjudicación definitiva, como fase previa a la reforma, que tiene un plazo de ejecución de seis meses.

La obra eliminará las mallas de protección en la fachada del inmueble. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Actuaciones previstas

Las principales actuaciones que se desarrollarán son el arreglo de la fachada y las cubiertas, además de una serie de medidas para corregir las humedades existentes. También se restaurarán las vidrieras del vestíbulo principal.

La obra estaba pendiente de realizarse desde 2022, cuando una serie de desprendimientos obligaron a colocar mallas en algunas partes de la fachada. Con esta inversión se espera recuperar el esplendor de un edificio construido en los años 50 del siglo pasado.