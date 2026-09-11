La regularización colapsa Castellón: colas por una cita para evitar perder los 'papeles'

Castellón está registrando de manera habitual colas de inmigrantes que están acudiendo en masa en estos días a puntos oficiales y colaboradores para seguir adelante con cada paso del proceso de regularización y evitar que todo se vaya al traste. La notable afluencia se detecta, por ejemplo, a primera hora de la mañana en la plaza Borrull, frente a la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Desde oenegés como SomCustòdia, su presidenta, Esperanza Meléndez, explica que uno de los motivos puede radicar en que justo en los últimos días "muchos extranjeros han recibido un informe provisional en el que se acepta su solicitud de regularización. Ahora bien, para que todo siga adelante, deben pagar una tasa -en el banco o en el cajero, con el código de barras-- y presentar el justificante antes de que se cumpla el plazo de 10 días en Correos o en organismos colaboradores, como es el caso del INSS de Borrull. Si no se atiende a ese requerimiento en ese periodo, les puede caer abajo todo el expediente".

Comprobante del abono de 38,28 euros

En el caso de su organización sin fines de lucro, "entre el 9 y 10 de septiembre nos han entrado bastantes resoluciones provisionales. Una vez llega los usuarios se dan prisa en conseguir una cita. No tardará en colapsar". En torno a esto, desde SomCustòdia recuerdan que es muy importante que cada inmigrante que ha solicitado acogerse a la regularización extraordinaria "revise el correo electrónico o contacte con su gestor" para ir comprobando si le entra algún documento del Ministerio.

La burocracia es la pescadilla que se muerde la cola. Pues aunque se cumpla en tiempo y forma con el abono de la tasa (mediante el Modelo 790 Código 052, con un importe de 38,28 € para adultos para el epígrafe 2.3.1; y de 10,94 € para menores con el 2.1.5), no sirve como justificante. Se debe adjuntar ante la Administración el justificante.

Personas inmigrantes aguardan su turno para entrar en la oficina del INSS en Borrull, a primera hora de la mañana. / N. B.

"En su mayoría no pueden pedir cita on line pues no tienen documentación oficial -precisamente, es a lo que optan- ni certificado digital. Por ello, van de manera urgente a puntos oficiales para conseguir cita previa y aportar lo que les piden en el plazo; y aun así todavía no se ha completado el proceso hasta recibir la autorización definitiva", relata Meléndez. El ritmo es distinto para cada solicitante, "tenemos casos de madre e hija que a una ya le ha venido todo aprobado en 10 días y la otra está aún pendiente de recibirlo".

Sexta provincia en solicitudes por cada 1.000 habitantes

Desde que terminara el plazo oficial de solicitudes para el proceso real de regularización masiva bajo el Real Decreto 316/2026 del Gobierno estatal, el 30 de junio, han pasado ya algo más de dos meses. En Castellón se llegaron a registrar 19.090 solicitudes, si bien la previsión inicial era de 24.000 y no se conoce a ciencia cierta cuántas prosperarán. Aunque en volumen la provincia ocupa la 16ª posición y la última en la Comunitat, por detrás de Valencia 74.951 y Alicante 73.245, el balance cambia si se tiene en cuenta la proporción que supone frente a la población total. Así, en ese caso, como ya publicó Mediterráneo, pasa a ser la sexta provincia de España en solicitudes con 30,4 solicitudes por cada 1.000 habitantes (tomando como referencia el padrón del 2025 de 627.173 habitantes).