Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado

La demora de unas dos horas en el llamamiento a los candidatos en tres tribunales de las oposiciones a maestro de la especialidad de Educación Infantil en Alicante ha provocado este sábado que este retraso también existiera en Castellón y haya afectado a alrededor de 700 aspirantes de la provincia que optan a una plaza para ser profesor de esta especialización. Según declararon fuentes afectadas por esta situación al periódico Mediterráneo, los castellonenses que compiten por una plaza en Educación Infantil han comenzado el examen «sobre las 12.15 horas» cuando lo tendrían que haber iniciado alrededor de las 10.00 horas en la facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UJI, tras el llamamiento que se realiza a las 9.00 horas, en circunstancias normales. El motivo por el que el retraso de Alicante ha afectado a la provincia de Castellón radica en que las pruebas de una misma especialidad deben comenzar de forma simultánea y a la vez en todas las sedes.

Opositores esperan a entrar en el aula del examen, este sábado. / Toni Losas

Al examen de ayer concurrieron un total de 1.736 opositores, de los cuales, 1.709 son por acceso libre y por discapacidad y 27 por adquisición de especialidades. De estas, las de Educación Infantil, con 705 candidatos; la de Pedagogía Terapéutica, con 365, y los de Educación Primaria, con 666 son las más demandadas en la provincia.

Imagen general de los pasillos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UJI, este sábado. / Toni Losas

Además, y pese a que el retraso no fue tan importante como en Educación Infantil, candidatos a una plaza de Pedagogía Terapéutica y Primaria han explicado también a este diario que sus respectivas pruebas han comenzado este sábado a las 11.00 horas tras el llamamiento de las 9.00 horas. Estas oposiciones a maestros seguirán el próximo sábado con otra prueba.

Finalmente, CCOOPV Educació han exigido explicaciones por estos retrasos en el inicio del examen de Educación Infantil y pidió una investigación para «aclarar las causas».