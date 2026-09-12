Atípico acumulado anual de precipitaciones en Castellón tras cuatro meses sin lluvias en la mayor parte del territorio provincial

Las particularidades que definen el clima mediterráneo no se están modificando, pero cada vez es más evidente que los fenómenos meteorológicos que lo caracterizan se están extremando. Ese sería el resumen del balance de precipitaciones registrado en la provincia de Castellón en el último año, especialmente significativo si se tienen en cuenta los cuatro últimos meses, en los que prácticamente no ha llovido en la mayor parte del territorio.

A las puertas del otoño, según los datos recogidos por las diferentes estaciones que Avamet tiene repartidas por la provincia, la mayoría de las comarcas están por encima o incluso «muy por encima» de la media de lluvia acumulada a estas alturas del año, si se toman como referencia los últimos 30 años, incluso después de haber llovido nada o tan apenas desde el pasado mes de mayo.

De esta anómala situación darían cuenta los ríos, según indican desde la asociación meteorológica, que a excepción del Palancia, en el que sí que se ha denunciado este verano la desecación en varios tramos, mantienen un caudal de agua propio de los años húmedos.

Los datos sostienen esa afirmación. Poniendo como ejemplo una de las estaciones de medición de la lluvia en la Plana Baixa, la de la Vilavella, se puede comprobar cómo el municipio está alrededor de los 100 l/m2 por encima de la media anual de precipitaciones.

La línea azul marca la media anual propia de esta época del año y el escaso movimiento de las barras rojas, demuestran lo poco que ha llovido los últimos cuatro meses. / AVAMET

El despunte en ese acumulado de lluvias comienza a apreciarse en el mes de octubre del 2025 y fue especialmente significativo entre los meses de diciembre y marzo. Esa cantidad de precipitaciones ha sostenido las consecuencias de la sequía estival.

La Plana Baixa no es una excepción. Similar situación es la que se registra, por ejemplo, en la Pobla de Tornesa, en la Plana Alta, con un resumen muy similar, que estaría por encima de su media anual en unos 150 l/m2.

Especial significación tiene la información que arrojan los datos registrados en municipios como Bejís, que a finales de agosto sufrieron los efectos de las lluvias torrenciales, que marcaron un repunte sustancial de esos acumulados. Cabe recordar que la localidad registró en apenas unas horas 180 l/m2, lo que alteró de forma radical esa estadística, dado que hasta mediados de agosto, precisamente como consecuencia de la sequía de los últimos meses, sus datos eran los habituales para esta época del año. Hasta ese momento, se mantenían en medias que podrían considerarse normales. Un solo día marcó la diferencia.

En el gráfico facilitado por Avamet se puede apreciar a la perfección el repunte de acumulado registrado con las últimas lluvias torrenciales de agosto en Bejís, tras meses de sequía. / AVAMET

La interpretación de esos datos para los expertos en meteorología de Avamet es inequívoca. Si el clima mediterráneo se caracteriza por dinámicas que combinan periodos de sequía con otros de lluvias que, por regla general, suelen ser torrenciales en el otoño, esos fenómenos, en los últimos años «se están extremando». Valga como ejemplo lo sucedido en Bejís: en un solo día se ha pasado de estar en su media anual, a superarla en más de 150 l/m2.

El otoño que nos espera

Y lo que pueda suceder en las próximas semanas y meses es incierto. Tras el verano más caluroso desde que se tienen registros, con récords históricos tanto en las temperaturas máximas como mínimas, y con un Mediterráneo más cálido de lo normal durante más tiempo, también con valores inéditos, existen razones de peso para estar alerta, como no dejan de repetir los expertos.

Aunque «la pinta es de que no vaya a llover pronto» por lo que se refiere a la provincia de Castellón, las condiciones «son complicadas» y no se matizan a corto plazo, en cuestión de unas semanas o un par de meses, en referencia a cuándo deja de ser peligroso el impacto de ese calor extremo para los fenómenos atmosféricos adversos.

Desde Avamet señalan que no se puede decir lo que va a suceder, meteorológicamente hablando, «más allá de los próximos siete días, por la época del año, es todo muy cambiante»

Si bien eso no significa que vayan a reproducirse los factores que se combinaron para provocar la dana de octubre del 2024 en Valencia, recuerdan que aquel fenómeno se produjo a finales del mes, casi en noviembre, lo que significa que la capacidad de la atmósfera de provocar lluvias muy torrenciales, si coinciden las dinámicas de viento, presión atmosférica y temperaturas de aquel momento, se alarga en el tiempo. «Antes, ese tipo de danas se producían entre septiembre y octubre, ahora episodios de lluvias torrenciales pueden pasar en marzo o agosto», señalan.

Climograma que resume las medias anuales entre 2020 y 2026 en la Vilavella. / AVAMET

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, con el ejemplo de los datos recopilados por una estación meteorológica en la Vilavella, lo habitual era que «el pico que se registra en marzo no fuera tan alto y era más marcado entre septiembre y octubre, ahora se alarga hasta noviembre», describen.

«La atmósfera tiene una energía tremenda y le cuesta mucho estabilizarse», remarcan en una afirmación que solo pretende advertir sobre las posibilidades, porque en la actualidad «no se puede decir lo que va a suceder, meteorológicamente hablando, más allá de los próximos siete días, por la época del año, es todo muy cambiante», aseguran.

Especifican que los grandes modelos de previsión, «a largo plazo, tienen muchas deficiencias». Pueden determinar con bastante fiabilidad cuándo se van a producir los desembolsamientos de aire frío que provocan las dana, «pero no se puede precisar con tanta antelación como se querría dónde lloverá», que es lo que más preocupa a la ciudadanía. En el caso de la dana de Valencia, sin embargo, recuerdan que «ya se advirtió de manera muy clara diez días antes».

Desde Avamet inciden en que «no se puede caer en la trampa de confundir el cambio climático con la ausencia de lluvia, porque no tiene nada que ver», en relación a la media de precipitaciones de la provincia de Castellón de los últimos doce meses. «Los datos evidencian el cambio, porque con las condiciones habituales de nuestro clima, los fenómenos meteorológicos son más radicales», concluyen.