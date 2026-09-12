Castellón, escenario de un récord de paracaidismo: superan una hazaña de tres años

Practican una actividad no apta para miedosos: se suben a una avioneta, alcanzan una altura de unos 4.000 metros y se lanzan al vacío. Primero en caída libre para, al cabo de unos segundos, accionar los paracaídas y controlar el aterrizaje en un lugar adecuado. Una descarga de adrenalina que sube muchos enteros si, además, durante el salto se crean figuras en el aire. Un reto que ha tenido una gran recompensa en Castellón.

El aeródromo del Grau ha sido el escenario de una proeza: el récord de personas que se han coordinado para crear una figura en el cielo con el frente marítimo de la capital de la Plana, como se puede comprobar en las imágenes adjuntas. Un total de 15 paracaidistas han conseguido el objetivo en el primer salto del día. Nunca se habían juntado tantas personas en la Comunitat Valenciana para hacer una actividad de estas características.

Récord autonómico

Este triunfo no es sencillo. En el mes de junio ya hicieron varios intentos durante toda una jornada, con resultado infructuoso. Ha sido casi tres meses después cuando han podido lograr el propósito. El anterior récord de la Comunitat se produjo en 2023, con 12 personas, y algunos de los protagonistas de entonces han formado parte de esta nueva marca.

No es fácil poder comprobar esta hazaña desde abajo, por lo que para certificar la consecución del desafío se dispone de imágenes de vídeo que la respalden y se requiere la supervisión de la Federación de Deportes Aéreos de la Comunitat Valenciana. Desde el club organizador, el Pasada de Castellón, detallaron a Mediterráneo que fue curioso ver el comportamiento de la gente en el aeroclub. "Miraban constantemente al cielo para ver si se veía la figura", sin poder tener garantía.

Foto del grupo que ha conseguido el récord. / Mediterráneo

Primer salto

Además, no es habitual que se consiga en el primer salto del día. "En cuanto han llegado a tierra, al ver la cara de alegría de los paracaidistas, hemos sabido todos que se había alcanzado el récord", añadieron.

Si esta disciplina requiere una gran pericia técnica para garantizar la seguridad, más veteranía necesitan quienes se unen en una figura tan concurrida en el cielo. Los participantes del récord no solo son castellonenses, sino que también se han unido paracaidistas de otros puntos de la Comunitat y de otras autonomías.