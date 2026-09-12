Compromís denuncia que el PP recurre al Supremo para seguir bloqueando proyectos educativos de Castellón

Compromís ha denunciado que el Consell del PP ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga a continuar la tramitación de las delegaciones de competencias de Edificant que el gobierno de Mazón intentó anular. La decisión afecta directamente a tres proyectos educativos de las comarcas de Castelló: el nuevo IES de Borriol, el nuevo Pequelar de Betxí y la demolición y construcción del nuevo IES Ramón Cid de Benicarló.

El TSJCV dio la razón a los municipios afectados y concluyó que la maniobra del Consell para revocar las 15 actuaciones de Edificant no se ajustaba a derecho. Se trata de un conjunto de obras valoradas en 63,5 millones de euros que el PP paralizó a principios de legislatura y entre las que se encuentran los tres proyectos de las comarcas de Castelló.

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha calificado la decisión de acudir al Supremo de “salvajismo institucional” y ha advertido de que puede prolongar todavía más el bloqueo de unas actuaciones que ya deberían estar ejecutadas. “En política no vale todo, y al final aquí las víctimas son los miles de alumnos que continúan estudiando en una situación deplorable”, ha señalado.

Fullana ha advertido de que el recurso puede suponer dos años más de paralización de unas obras que ya acumulan tres años y medio de bloqueo. “Todos estos centros tienen una situación de máxima necesidad, como ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, y estas obras ya deberían haberse terminado”, ha remarcado.

En Borriol, la decisión del Consell supone un nuevo obstáculo para la construcción del nuevo instituto después de que la justicia avalara la delegación de competencias que permite continuar con el proyecto. El alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, ha afirmado que “esto es una declaración de intenciones en toda regla. El PP no quiere que Borriol tenga un instituto”.

En el caso de Betxí, el recurso afecta al proyecto de demolición y nueva construcción de la escuela infantil Pequelar, otra de las actuaciones incluidas entre los 15 Edificant que el Consell intentó revocar. La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha denunciado que “estos recursos que presentan dejan muy claro que el PP no quiere una educación pública y no quiere un Pequelar para Betxí”.

El tercer proyecto afectado en las comarcas de Castelló es el IES Ramón Cid de Benicarló, donde está prevista la demolición del actual centro y la construcción de un nuevo instituto.

Compromís ha recordado que las actuaciones contaban con informes que acreditaban la necesidad urgente de llevarlas adelante y ha denunciado que, después de intentar anularlas y de que la justicia diera la razón a los municipios, el Consell opte ahora por prolongar el conflicto judicial en lugar de permitir que avancen las obras.

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La coalición ha exigido a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que acate la resolución judicial y garantice los recursos necesarios para que el IES de Borriol, Pequelar de Betxí y el IES Ramón Cid de Benicarló dejen de acumular retrasos y puedan avanzar definitivamente.