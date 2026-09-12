Los delitos cometidos por menores de edad en Castellón casi se duplican en solo un año: más hurtos y lesiones

La Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) 2026 publicada esta semana arroja un aumento de los delitos de los menores de 18 años en Castellón. La memoria, aunque en su título lleve el año 2026, alberga en realidad las estadísticas definitivas del año 2025. Así, en 2025 casi se duplicaron los delitos cometidos por menores, y en concreto el incremento se quedó en el 84,6%. Se pasó de los 838 infracciones totales (entre delitos y delitos leves) registradas en 2024 a las 1.547 que hubo en 2025.

Se trata además del mayor número de delitos cometidos por menores en Castellón en el último lustro, superando los 1.061 que se produjeron en 2022. Tanto 2023 (cuando fueron 732 casos) como 2024 habían tenido cifras muy inferiores. La mínima de esta serie histórica la marcó 2021, con 656 delitos, si bien ese dato corresponde a un año en el que la pandemia de covid-19, con la suspensión de gran parte de las actividades en la calle debido al virus, marcó la vida de la sociedad castellonense.

Seis de cada diez delitos, sin tipificar

El aumento que se registró este pasado 2025 requiere una mayor especificación por parte de una FGE, y de su división provincial en Castellón, puesto que seis de cada diez de estos delitos queda sin tipificar (el 61% concretamente). Hay 958 delitos perpetrados por menores de edad que quedan enmarcados en un cajón de sastre mediante el apartado «otros» delitos. Y eso que hay otras 22 tipificaciones de delitos que sí se detallan. Es precisamente el hecho de que se haya disparado el apartado «otros» el que explica el incremento global de delitos cometidos por menores, puesto que en 2024 esa sección tuvo 156 delitos. O sea, hay una diferencia de 709 delitos más entre un año y otro, así que se multiplica por 6 en un año sin que haya una explicación clara.

Entre los delitos que podrían caber ahí (una vez separados los que sí que se encuentran tipificados y separados de manera debida) están, por ejemplo, amenazas y coacciones; estafas y estafas informáticas; apropiaciones indebidas; receptación; sustracción o uso de vehículos; allanamiento; delitos contra la intimidad como revelación de secretos; quebrantamientos de condena o medidas; falsedades documentales; incendios; y tenencia ilícita de armas.

Es importante detallar que esas 958 infracciones no son exactamente el número de menores sancionados, puesto que siempre hay causas en las que se comete más de un delito por persona.

Suben los hurtos y las lesiones

En cuanto a las categorías delictivas que sí están tipificadas, lo más preocupante es que crecen con contundencia los hurtos y las lesiones que cometen los menores de edad en Castellón. Los hurtos pasan de apenas 12 a 94 en la provincia; y los delitos de lesiones se disparan de 26 a 136, en una deriva que da cuenta de hacia dónde va la delincuencia juvenil en 2025.

La otra categoría que presenta muchos más delitos que en 2024 y que es igualmente inquietante es la violencia de género, al registrarse 32 casos de agresiones machistas cometidas por menores de edad en 2025, cuando en 2024 fueron 6. Se multiplica por más que por cinco la cantidad de delitos sexuales que cometen los chavales.

Más delitos sexuales

Y eso es solo teniendo en cuenta una parte del problema, porque los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de 16 años (por parte tanto de criminales mayores de edad como menores de edad), según dice la Fiscalía Provincial de Castellón en la memoria, ha crecido un 89% este pasado año. Hubo 180 casos, mientras que el año 2024 fueron 95. De entre ellos, 164 fueron agresiones sexuales, y el resto pertenecen a otras formas de violencia sobre la mujer. Cabe recordar que los posibles delitos se transforman con el paso de los años, como por ejemplo el hecho de que las menores están cada vez más expuestas a la utilización de imágenes suyas para que se alteran vía inteligencia artificial con fines pornográficos.

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, se refirió a la evolución de la delincuencia juvenil como algo preocupante durante su discurso al presentar la Memoria de 2026 el jueves.

Mejores noticias son los descensos de los delitos contra el patrimonio, que pasaron de 159 a 56 en una reducción del 64%; y los delitos de robo con violencia e intimidación, al ser 30 frente a los 41 del año anterior, un 26% menos. Es llamativo el registro de casos de acoso escolar, al no colocarse ningún en dicho apartado en 2025, frente a los 30 que hubo en 2024. Es posible que esos casos de acoso escolar (que no existe como tipificación penal) pueda estar en el apartado identificado como «otros», puesto que dentro del acoso caben tipos como las amenazas, las lesiones y las amenazas.

Hay 101 causas inimputables

Otro dato positivo, al menos al comparar a Castellón con el resto de España, es que mientras en el país suben con fuerza los delitos cometidos por menores de 14 años, con un 74,2% de incremento, en la provincia bajan un 30%: de 145 a 101.

Esa edad es relevante puesto que los menores de 14 son inimputables por ley, por tanto los procedimientos contra los niños que cometen delitos se archivan de manera directa, ya que no pueden ser sancionados penalmente.