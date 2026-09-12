La Diputación refuerza la promoción de la gastronomía provincial

La promoción de la gastronomía es una de las bazas turísticas de la Diputación de Castellón. Para potenciar este apartado, refuerza las subvenciones para celebrar 36 eventos gastronómicos repartidos por todo el territorio. El presupuesto alcanza los 170.000 euros, lo que significa un 21,4% más respecto al año anterior.

El objetivo es fomentar el consumo de proximidad y promocionar la oferta bajo la marca Castelló Ruta de Sabor. "Castellón es un territorio privilegiado, con una extensa, variada y rica despensa mediterránea. Y, desde la Diputación, apoyamos la realización de eventos para dar a conocer nuestra gastronomía y poner en valor los productos autóctonos", señala la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Gastronomía provincial

En este sentido, destaca que "cada evento gastronómico que se celebra en Castellón es una oportunidad para saborear la identidad de nuestra tierra, descubrir nuestros productos autóctonos y ensalzar el trabajo de nuestros productores y agricultores". Además, "estas iniciativas contribuyen a atraer visitantes a nuestra provincia y dinamizar la economía local", añade la dirigente provincial.

"Desde la Diputación de Castellón trabajamos para que nuestros productos gastronómicos sean una ventana de entrada para dar a conocer nuestros 135 municipios. Una apuesta decidida que venimos haciendo desde el inicio de la legislatura", resalta Barrachina.

Sector primario

Esta difusión también supone un apoyo al sector primario, a la agricultura y ganadería, y a todos los sectores de la hostelería que ponen en valor la cocina castellonense. Para la presidenta de la institución, "el turismo gastronómico es uno de los pilares fundamentales de la política turística que llevamos a cabo desde la Diputación".

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, pone en valor estas subvenciones para que los municipios "puedan promocionar sus productos y platos tradicionales, fomentar el consumo de proximidad y reivindicar la riqueza gastronómica que atesora cada localidad".

Castelló Ruta de Sabor

"La cocina castellonense es una experiencia imprescindible para cualquier amante de la buena mesa. El que viene a Castellón encuentra productos de proximidad, de gran calidad, con denominación de origen, junto a los mejores cocineros", asegura Martínez.

"En Castellón somos tierra de identidad, de esfuerzo, de tradición y de sabor. Y desde la Diputación de Castellón seguiremos apoyando y promoviendo la gastronomía y el sector culinario para seguir consolidando Castelló Ruta de Sabor como un motor clave para el desarrollo turístico de la provincia", concluye el vicepresidente provincial.