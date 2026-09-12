Las gasolineras de Castellón avisan: el diésel superará los 2 euros el litro en octubre si no hay alivio fiscal

Las estaciones de servicio de Castellón secundan la preocupación y alerta de la patronal nacional por la actual escalada de precios de los combustibles y el escenario que se plantea el mes próximo con nuevas subidas si no se renuevan las bonificaciones fiscales del Gobierno estatal. De hecho, las estimaciones apuntan a que el diésel, en concreto, podría superar los 2 euros por litro en una inédita cifra, récord histórico. "Si la Administración no actúa, a partir del 1 de octubre el precio de venta al público de la gasolina subirá más de 6 céntimos y el gasóleo 24 céntimos", alertan desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que pide recuperar el el IVA al 10% y un Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH) reducido, como sucedió en primavera. Desde la asociación empresarial autonómica Fedmes han explicado que "lo que ocurrirá el 1 de octubre dependerá de las medidas que se adopten desde el Gobierno y de las cotizaciones de los productos refinados, que es donde radica el motivo principal de la situación actual, dado que la subida del petróleo no es tan alta como la de los derivados del mismo".

Estimaciones para Castellón

Un vehículo reposta gasolina en Castelón. / KMY ROS

Actualmente, el precio medio en las gasolineras de la provincia de Castellón, para el gasoil, se sitúa en 1,832 euros; y el de gasolina, en 1,846. Si el 1 de octubre no se renuevan las bonificaciones, la previsión es que la gasolina suba más de 6 céntimos incluyendo el IVA, quedando en 1,906 €/litro como mínimo; y el gasóleo:, 24 céntimos, con lo que se quedarían en 2,072 €/litro como mínimo. Es decir, el gasóleo superaría los 2 euros por litro y la gasolina se acercaría a 1,91 euros. En términos porcentuales, sería aproximadamente un 13% en gasóleo y 3,3% en gasolina.

La CEEES ha trasladado formalmente al Ministerio de Economía su profunda preocupación ante la alarmante escalada que registran las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos. "Si bien el precio del crudo Brent mantiene una tendencia alcista muy marcada, la presión es extraordinariamente intensa en los mercados de productos refinados, con precios de la gasolina fuertemente disparados y un encarecimiento sin precedentes en el gasóleo.

Una tensión inflacionista "insostenible"

Repostaje. / María González Falcó

Esta insostenible coyuntura está tensionando de forma extrema los costes de aprovisionamiento de las estaciones de servicio españolas, impactando de manera directa en los precios de venta al público (PVP) y amenazando tanto la viabilidad económica de las empresas del sector —en su inmensa mayoría pymes y autónomos— como el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de la economía nacional.

Ante este escenario inflacionista, CEEES solicita al Gobierno la adopción urgente de medidas extraordinarias similares a las implementadas con éxito entre el 22 de marzo y el 30 de junio. En concreto, la confederación reclama el retorno inmediato de la aplicación de un tipo impositivo reducido del 10% en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los combustibles de automoción, así como la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH).

«La situación actual de los mercados internacionales no deja margen para la demora. Necesitamos que la Administración recupere las herramientas fiscales que ya demostraron su eficacia en primavera para proteger al consumidor y garantizar la supervivencia de nuestra red de estaciones de servicio», ha afirmado el presidente de CEEES, Javier de Antonio.