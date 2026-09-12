Los hoteles de Castellón advierten del 'espejismo' de su rentabilidad en temporada alta

El porcentaje de ocupación es el indicador más conocido a la hora de hacer balance de la actividad turística. Una cifra que se actualiza periódicamente, sobre todo en los meses de la temporada alta. En cambio, los empresarios hoteleros de Castellón señalan de manera cada vez más insistente que el dato más importante es el de la rentabilidad.

Los resultados de julio, difundidos recientemente por el INE, muestran una evolución muy positiva, aunque desde el sector se advierte que esto no es más que el reflejo de la situación habitual en la provincia. Una especie de espejismo. En el inicio del periodo más vacacional, el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 112,77 euros. Supone una mejora del 15,2% respecto a julio del pasado año, y se logra la práctica equiparación con los números de la Comunitat (114,77 euros) y la media nacional (119,33 euros).

Margen de verano

El vicepresidente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego, menciona que estos números también se suelen dar en agosto, "pero en el conjunto del año sigue muy por debajo de la media, y esto se explica por la estacionalidad". En los meses de verano "se dispara la rentabilidad, porque en esos meses es cuando hay que sacar el margen" que permita mantener la actividad de los establecimientos de la provincia a lo largo del año. Sobre el incremento respecto a julio de 2025, "ha habido una mejora, que se la ha comido el aumento del 4% en costes laborales o el 4% de la energía, más la inflación del resto de costes", puntualiza.

Los ingresos por habitación son muy inferiores durante la primavera. En mayo estaban en 41,53 euros, muy por debajo de los 75 de la Comunitat y menos de la mitad que los 88 de España. El dirigente de Hosbec señala que estos datos justifican la demanda de esta organización de incrementar los precios que cobran por el Imserso. "Las cifras que se ofrecen implican que cuesta más tener el hotel abierto", con las consecuencias sobre el empleo y la actividad. Como consecuencia de ello, en la próxima campaña de estas vacaciones sociales solo habrá una decena de hoteles de la provincia que ofrezcan Imserso, concentrados en apenas cuatro localidades.

Temporada baja

Desde Ashotur, Luis Martí coincide en que el movimiento en los hoteles "se concentra en verano, y el objetivo es que estas fluctuaciones sean menores a lo largo del año". Javier Gallego menciona que en los últimos años ya se detecta una mejoría en la temporada baja, "que es muy gradual y que se hará poco a poco en el futuro", con iniciativas como operaciones de visitantes extranjeros, "que aportan más ingresos que el Imserso", gracias a instalaciones como el aeropuerto de Castellón.

Por otro lado, los hoteles de Castellón registraron el mejor mes de julio de la serie histórica en número de viajeros, con 175.187 personas y un aumento del 8,75% sobre el año anterior. Las pernoctaciones se quedaron a las puertas de las 600.000, con un incremento más moderado, del 1,88%. Esto significa que vienen más turistas, pero se quedan menos días.