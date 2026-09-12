Marta Barrachina reivindica la fuerza de la provincia de Castellón para que Feijóo le dé un giro a España

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha defendido hoy en la Vall d’Uixó la fuerza de la provincia de Castellón para que Alberto Núñez Feijóo le dé un giro al Gobierno de España.

Lo ha hecho en su intervención ante la portavoz del PP en el Congreso de los diputados, Ester Muñoz, a quien se ha dirigido para transmitirle “todo el valor de mi tierra y el poder de los castellonenses, que pidieron un cambio en 2023 que permite que nuestra provincia vuelva a sonreír con proyectos útiles y necesarios”.

Marta Barrachina ha manifestado en su alocución que el presidente del PP cuenta “con el mejor equipo para devolver a España a la senda de la estabilidad y garantizar el gobierno responsable que merece”. “Esos valores que encarna Alberto Núñez Feijóo y que son garantía de trabajo y constancia. En esta provincia estamos preparados y decididos a dar la batalla por España, porque Castellón, como todo el país, saben lo necesario que es un cambio en Moncloa”.

Esta nueva etapa “devolverá la estabilidad, la igualdad y el buen gobierno a un país al que el PSOE ha dejado huérfano. Castellón siente su abandono y exige inversiones, infraestructuras y financiación. No queremos ser ni de primera ni de segunda, queremos igualdad para salir de esta pesadilla”.

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La fuerza de la Vall

Por último, Marta Barrachina ha lanzado un mensaje de ilusión para los vecinos de la Vall. “Contáis con el mejor candidato, Herminio Serra. Contáis con el mejor equipo. Ahora solo falta movilizar a los vecinos para que cuando se abran las urnas este cambio que ha hecho que la provincia sonría llegue también a la Vall d’Uixó. Estamos contigo Herminio”, ha trasladado la líder provincial al alcaldable del PP por la localidad.