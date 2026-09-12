Órbita reúne a startups, alumni e inversores en el primer ‘afterwork’ de la aceleradora en Castellón

El programa de aceleración Órbita, impulsado por CEEI Castellón y la Diputación Provincial, ha celebrado un encuentro en Bosque, en Oropesa del Mar, con la participación de startups de la edición actual, alumni, inversores, mentores y otros miembros de la comunidad Órbita. La jornada trasladó la actividad del programa fuera del entorno habitual de trabajo para favorecer una conversación más cercana, el intercambio de experiencias y la creación de nuevas conexiones.

Con el mar como telón de fondo y en un entorno situado entre la playa y la montaña, el afterwork se planteó en dos partes. La primera estuvo dedicada a un coloquio en formato Q&A con cuatro profesionales con experiencia en inversión, emprendimiento y crecimiento empresarial; la segunda dio paso a un networking más informal al aire libre para reforzar los vínculos en la comunidad Órbita.

La conversación, moderada por la directora del programa, Paloma Delgado, reunió a Orfeo Balboa, Investment Manager en First Drop VC, fondo centrado en empresas de impacto; José Luis de Cachavera, COO y socio de Startupxplore; David Berbel, cofundador y CEO de Momoven; y Álvaro Verdoy, cofundador y CEO de Sales Layer. El formato permitió que las startups participantes plantearan preguntas directamente a los invitados y contrastaran retos habituales de las primeras etapas de crecimiento con la visión de quienes analizan, financian y escalan proyectos empresariales.

Desde la perspectiva inversora, el diálogo con Balboa y De Cachavera se centró en qué elementos debe reunir una startup y su equipo para que exista un encaje real con la inversión, así como en las principales señales de alerta que pueden frenar una operación. Balboa acumula más de dos décadas de experiencia acompañando startups y está especializado en innovación, inversión y crecimiento de empresas, con especial foco en tecnología orientada a resolver grandes desafíos. De Cachavera, por su parte, coordina áreas de operaciones y legal en Startupxplore y participa en el análisis de cerca de un centenar de startups al mes, además de aportar su experiencia previa como emprendedor e inversor.

La visión de quienes han construido compañías desde dentro llegó de la mano de Berbel y Verdoy. La conversación abordó consejos prácticos para las personas que están iniciando su trayectoria emprendedora y, especialmente, errores que conviene evitar durante el desarrollo y escalado de una empresa. Berbel lidera desde 2020 el crecimiento de Momoven, startup que pasó por Órbita y que ha captado cerca de cinco millones de euros para impulsar una plataforma de alquiler de motos con vocación internacional.

Verdoy compartió la perspectiva acumulada tras más de una década construyendo Sales Layer, compañía tecnológica especializada en gestión de información de producto y con actividad internacional. Este emprendedor castellonense mantiene, además, una vinculación de largo recorrido con el ecosistema local a través de CEEI Castellón, donde ya participaba en distintas actividades antes de poner en marcha la empresa que hoy dirige.

Tras el coloquio, la jornada continuó con un espacio de networking distendido en el mismo entorno natural. Esta segunda parte permitió ampliar las conversaciones entre startups, alumni, inversores, mentores, partners y otros miembros de la comunidad Órbita, con el objetivo de generar relaciones que puedan prolongarse más allá de las sesiones formativas y de acompañamiento del programa. Además, también pudieron visitar las instalaciones de Bellver Blue Tech Zone. En concreto, conocieron el centro de conservación de fauna marina dedicado a la protección de especies amenazdas y la sala Vortex, un espacio inmersivo con tecnología de última generación y proyección hiperrealista de alta definición.

“El encuentro refuerza así una de las dimensiones de Órbita que busca facilitar conexiones entre proyectos con potencial de crecimiento y perfiles con experiencia empresarial e inversora, al tiempo que consolida una comunidad capaz de compartir conocimiento, oportunidades y aprendizajes entre distintas ediciones”, ha señalado la directora del programa.

En los próximos meses, Órbita continuará su programación con nuevos encuentros, visitas al ecosistema y acciones de networking especializado. Entre las próximas citas destaca Castellón Invest, el 30 de octubre, orientado a favorecer la conexión entre startups e inversores, mientras que la edición culminará el 20 de noviembre con el Demo Day y la entrega de premios, en la que las cinco mejores startups recibirán un total de 100.000 euros equity free, 20.000 euros por proyecto.

Cabe recordar que en la actual edición participan Collimate Space R&D, Biotasmart, CivitPhone, ChatPol, Mentelem, VersedIA, Natural Fonan, Avaru, Reditorial y Bioinfile. Las startups abarcan ámbitos de alto valor añadido como la inteligencia artificial, la tecnología aeroespacial, la biotecnología, la salud, la alimentación funcional y las soluciones digitales para empresas y administraciones.

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Aceleradora de referencia

Esta novena edición da continuidad a una trayectoria que ha consolidado a Órbita como uno de los programas de aceleración de referencia. Desde su puesta en marcha, ha trabajado con 80 startups, sin contar las 10 participantes en la edición actual, que hasta 2025 acumulan más de 177 millones de euros de facturación, 771 puestos de trabajo generados y 64,5 millones de euros de inversión, a los que se suma más de un millón de euros canalizado a través del Club de Inversión Órbita. Por el programa han pasado compañías como Internxt, Arkadia Space, Cocircular, Inversiva, Momoven, Guruwalk, Aiudo, Forvenues o Howlanders. Esta trayectoria ha contribuido además al reconocimiento de CEEI Castellón entre los principales hubs europeos de emprendimiento según Financial Times y a situar Órbita entre las aceleradoras mejor valoradas en el ranking de Funcas, además de ser finalista en los Disruptores Innovation Awards de 2025.