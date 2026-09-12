2.000 personas salen a la calle en Castellón para exigir mejoras educativas

Unas 2.000 personas, según datos de la Policía Local de Castelló, han salido este sábado a la calle en la capital de la Plana, coincidiendo con el inicio del curso escolar --esta semana--, para reivindicar mejoras para la educación pública en la provincia. La manifestación, que ha recorrido el centro de la ciudad, ha sido convocada por diversas entidades de la comunidad educativa, que la ha calificado de "masiva".

La manifestación ha salido de la plaza de las Aulas de Castelló. / KMY ROS

Durante el trayecto se han pronunciado proclamas a favor de la educación pública y se han mostrado pancartas en contra de la Conselleria de Educación. Entre las reivindicaciones que los manifestantes exigen destacan la de seguir con la negociación con la administración autonómica que no fructificó antes del verano; reabrir la cuestión sobre la retribución del profesorado al no estar de acuerdo la mayoría de sindicatos con el firmado con dos de ellos; la bajada de las ratios; la recuperación de las plantillas recortadas en centros como, por ejemplo, en la Escuela Oficial de Idiomas o las Escuelas de de Adultos; dignificar las infraestructuras educativas; la recuperación del presupuesto del Pla Edificant; la derogación de la Llei de Llibertad Educativa que "arrincona" al valenciano; y mejorar la inclusión educativa y la Formación Profesional con más recursos humanos.

Un momento de la manifestación, este sábado. / KMY ROS

Las mismas fuentes de la Plataforma per l'Ensenyament Públic consultadas por este diario, han destacado que es la primera manifestación tras el verano "y queremos seguir avanzando en la negociación". "Si no hay acuerdo con la Conselleria de Educación, seguiremos con las movilizaciones y no descartamos retomar la huelga educativa", han concluido.

La postura de la Conselleria de Educación

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha expresado este sábado su «absoluto respeto» por la manifestación conconvocada por los sindicatos docentes ‘Per la dignitat de l’escola pública. La lluita continua’ (Por la dignidad de la escuela pública. La lucha continúa), pero subrayó que «ahora mismo lo que necesita la educación es más negociación y menos confrontación».

Cartel contra la Conselleria de Educación en la manifestación. / KMY ROS

Con estas declaraciones de McEvoy, desde la conselleria insisten en que muestran su «absoluto respeto a cualquier persona que se quiera manifestar. Vivimos en un estado democrático y de derecho. Lo que sí me gustaría recalcar y poner de manifiesto es que la conselleria ha puesto sobre la mesa unos acuerdos muy importantes, que son pioneros en toda España, con un presupuesto real de 3.338 millones de euros sobre la mesa. Con lo cual, esas propuestas no son meras promesas; son hechos tangibles y presupuestados», pronunció el secretario autonómico en declaraciones a los medios, en València, durante el inicio de las oposiciones al cuerpo de maestros de la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar precisamente ayer.

McEvoy insistió en que desde el departamento que dirige Carmen Ortí han «puesto estas medidas y el presupuesto» para lograr estos objetivos, a la vez que remarcó que la Conselleria de Educación está «dispuesta a negociar» con los docentes y los sindicatos. «Pero la educación es algo muy importante. Debemos colaborar todos y la confrontación, desde luego, no es el camino. Nosotros no buscamos problemas, ofrecemos soluciones», apostilló el secretario autonómico de Educación.