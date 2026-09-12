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Los valores extremos que deja el verano en Castellón: el pueblo que sufrió un día de 42,9 grados, la comarca con 62 noches tropicales y la temperatura media más alta, en un instituto

Análisis de los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet)

Los valores extremos que deja el verano en Castellón.

Los valores extremos que deja el verano en Castellón.

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Alberto Campos

Castellón

El verano todavía no ha llegado a su fin -lo hace el próximo 23 de septiembre-, pero atendiendo a las previsiones meteorológicas, no parece que se vayan a repetir los numerosos episodios de calor extremo que se han vivido en Castellón en julio y agosto.

Es, por tanto, un buen momento para hacer balance de lo que nos deja esta estación en cuanto a valores medios y extremos en la provincia. Para ello, acudimos a los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Temperatura máxima

El 19 de agosto, en el límite entre Castellón y Valencia, se registró la temperatura más alta de todo el verano: 42,9 grados. Fue en Almenara, en el punto de control que Avamet tiene situado en el camino rural Motor del Blau. Las comarcas de la Plana Baixa y el Alto Palancia han sido las que han marcado los valores más altos.

Las 10 temperaturas máximas más altas registradas en la provincia de Castellón

N.º Municipio y estación Máxima
1 Almenara
Motor el Blau 		42,9 °C
2 Segorbe
IES Alto Palancia 		42,2 °C
3 Segorbe
Vall de Cabrera 		41,9 °C
4 Almenara
Comunitat de Regants 		41,7 °C
5 Artana
Caseta de les Creus 		41,7 °C
6 Soneja
Soneja 		41,4 °C
7 Cirat
Cirat 		41,3 °C
8 Chóvar
Agua de Chóvar 		41,1 °C
9 La Vall d’Uixó
La Vall d’Uixó 		41,1 °C
10 Vinaròs
Ajuntament-Pirulí 		41,1 °C

Fuente: AVAMET. Datos de enero a agosto de 2026.

Este registro supera con mucho el más alto del verano del 2025, 40,7 grados, que se dio en Segorbe.

Temperatura media más alta

Dejando al margen valores extremos, la torre de Avamet que ha registrado la temperatura media más alta del verano -sumando las medias de junio, julio y agosto- es la del instituto Sos Baynat de Castelló, con 27,4 grados. Muy cerca se sitúan los 27,37 de Almenara.

Diez estaciones con las temperaturas medias más altas del verano en Castellón

N.º Municipio y estación Media
1 Castelló
IES Vicent Sos Baynat 		27,40 °C
2 La Vilavella
Ajuntament 		27,37 °C
3 La Vilavella
Carrer Barranc 		27,33 °C
4 Almenara
Almenara 		27,27 °C
5 Castelló
Grup Sant Agustí 		27,20 °C
6 Vila-real
Bassa del Poble 		27,20 °C
7 Betxí
Betxí 		27,17 °C
8 Torreblanca
Torreblanca 		27,13 °C
9 Benicàssim
Poble 		27,10 °C
10 Castelló
Carrer del Riu Xúquer 		27,07 °C

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AVAMET.

De nuevo en la comparativa con el año pasado, el del centro educativo de la capital de la Plana fue también el punto de control con la media más elevada, aunque 0,4 grados más baja que la del verano del 2026.

Noches tropicales

Se considera una noche tropical aquella en la que la temperatura mínima no baja de los 20 grados, algo que hace unos años era un episodio aislado, pero que ahora es tan habitual que ya tiene casi la consideración de una noche normal de verano.

Noticias relacionadas

Si hay una comarca de Castellón en la que pueden acreditarlo es la Plana Baixa, donde muchos municipios han sumado durante los meses de julio y agosto 62 noches de este tipo; es decir todas. Onda, Xilxes, Burriana, Betxí, Almenara, la Vall d'Uixó, la Vilavella y Vila-real son los lugares donde conciliar el sueño ha sido más difícil este verano.

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