Los valores extremos que deja el verano en Castellón: el pueblo que sufrió un día de 42,9 grados, la comarca con 62 noches tropicales y la temperatura media más alta, en un instituto
Análisis de los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet)
El verano todavía no ha llegado a su fin -lo hace el próximo 23 de septiembre-, pero atendiendo a las previsiones meteorológicas, no parece que se vayan a repetir los numerosos episodios de calor extremo que se han vivido en Castellón en julio y agosto.
Es, por tanto, un buen momento para hacer balance de lo que nos deja esta estación en cuanto a valores medios y extremos en la provincia. Para ello, acudimos a los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).
Temperatura máxima
El 19 de agosto, en el límite entre Castellón y Valencia, se registró la temperatura más alta de todo el verano: 42,9 grados. Fue en Almenara, en el punto de control que Avamet tiene situado en el camino rural Motor del Blau. Las comarcas de la Plana Baixa y el Alto Palancia han sido las que han marcado los valores más altos.
Este registro supera con mucho el más alto del verano del 2025, 40,7 grados, que se dio en Segorbe.
Temperatura media más alta
Dejando al margen valores extremos, la torre de Avamet que ha registrado la temperatura media más alta del verano -sumando las medias de junio, julio y agosto- es la del instituto Sos Baynat de Castelló, con 27,4 grados. Muy cerca se sitúan los 27,37 de Almenara.
De nuevo en la comparativa con el año pasado, el del centro educativo de la capital de la Plana fue también el punto de control con la media más elevada, aunque 0,4 grados más baja que la del verano del 2026.
Noches tropicales
Se considera una noche tropical aquella en la que la temperatura mínima no baja de los 20 grados, algo que hace unos años era un episodio aislado, pero que ahora es tan habitual que ya tiene casi la consideración de una noche normal de verano.
Si hay una comarca de Castellón en la que pueden acreditarlo es la Plana Baixa, donde muchos municipios han sumado durante los meses de julio y agosto 62 noches de este tipo; es decir todas. Onda, Xilxes, Burriana, Betxí, Almenara, la Vall d'Uixó, la Vilavella y Vila-real son los lugares donde conciliar el sueño ha sido más difícil este verano.
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