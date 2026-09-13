El alquiler aprieta en Castellón: exige más nómina y es de 75 a 375 € más caro que la hipoteca

¿Comprar o alquilar? Los precios de ambas opciones están por las nubes y en este 2026 la diferencia se ha estrechado e incluso la cuota de arrendar es entre 75 y 375 euros más cara que una hipoteca mensual, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y plataformas de internet.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (Coapi), Francisco Nomdedeu, en el actual contexto del coste de la vivienda en escalada histórica junto a una mínima oferta, precisa que la foto fija en Castellón apunta a que «del volumen total de operaciones en la provincia en torno a un 80% corresponde a compras y solamente un 20% al alquiler».

Francisco Nomdedéu (Coapi Castellón), / Toni Losas

El esfuerzo económico mensual es superior para quienes viven de alquiler, frente a los hipotecados. Los precios más bajos de arrendar rondan los 600-700 euros mensuales para un piso estándar de dos a tres habitaciones y de 800 a 1.000 en inmuebles de mayores calidades.

La hipoteca media

La hipoteca media en Castellón se situó según el INE en agosto en los 125.000 euros para vivienda. Si esta se pagara en 25 años, y según los simuladores en función del tipo de interés, el importe oscila entre los 560 y 625 euros. El Colegio de Registradores de la Propiedad, sin datos provinciales, sí da una pincelada y sitúa el préstamo medio en un gasto fijo de 689 euros al mes en la Comunitat y 825 en España, hasta junio.

En Castellón, contratar una hipoteca media de 625 euros al mes supone 75 euros menos que un alquiler de 700; y 375 que uno de 1.000.

«En 2015 la diferencia era grande entre hipoteca y alquiler, y se prefería este último: más barato y con más oferta que ahora». Francisco Nomdedeu — Presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón

Tendencias y modos de vida

En su análisis de pros y contras, añadió que el alquiler es un gasto a fondo perdido, si bien el casero se encarga de gastos como el IBI y los de escalera y derramas. Pero además del coste económico, los hábitos a la hora de elegir un modo de vida también pesan.

Para Nomdedéu, «hasta hace cinco años la tendencia dominante era el alquiler porque no se buscaba una vivienda que atara a un lugar concreto, se daba más la movilidad laboral, etc. -ahora existe el teletrabajo-. Y luego hace 20 años alquilar era muy asequible y, si el empleo era inestable, se elegía esa opción».

Menos oferta de alquiler

Jóvenes buscan alquileres para estudiar. / Toni Losas / MED

¿Y qué ocurre en este 2026? «Ahora hay poca oferta de todo y la gente se plantea más comprar. El alquiler se da más entre particulares y mucho se ha convertido en vacacional o por habitaciones; cuesta encontrar pisos enteros para vivienda permanente», señala.

Una fórmula minoritaria en la actualidad: el alquiler con opción a compra Una fórmula híbrida que triunfó en la época de la burbuja, el alquiler con opción a compra, «tuvo su época para dar salida al elevado estoc de viviendas pero ahora es minoritario», indica el Colegio de API. En idealista solo hay 7 anuncios, todos en Castelló y la cuota al mes es alta: oscila entre 850 y 1.350; y en fotocasa, tres: un piso de 650 en la Vall d’Uixó y dos casas de Burriana de 1.500. El alquiler suele durar entre 2 y 5 años antes de comprar la casa; y lo que vas pagando se descuenta total o parcialmente del precio final definitivo.

¿Quién cumple el perfil?

Las exigencias a los candidatos que optan a una vivienda, tanto de alquiler como de compra, siguen muy estrictas en la banca pero han escalado a mayores en la selección de inquilinos. En resumen, indica Nomdedéu, en la provincia el alquiler aprieta más y los caseros exigen una nómina «que triplique la cuota a pagar al mes (un tercio del sueldo)» -si es de 600 sería pues de 1.800 euros de ingresos-.

El límite de la hipoteca

Hipotecas. / Mediterráneo

El banco limita la hipoteca a que sea el 40% del sueldo, para garantizar su cobro. Es la recomendación máxima del Banco de España, si bien depende de la política de cada entidad financiera. Otro condicionante es contar con el dinero de la entrada para pagar la vivienda, es decir, la parte para la que no se pida financiación, y esto sigue siendo una barrera; así como los gastos regulados (impuestos de transmisiones, notaría y gestoría).

Controles también en el alquiler

En todo caso, ya no basta con un sueldo generosos. «El banco comprueba que el cliente no esté en ningún registro de morosos y si lo estima pide avalistas aparte; pero también ocurre ya con los alquileres. Los propietarios han generalizado el seguro y las compañías evalúan si quien se postula para el arrendamiento tiene antecedentes de impago. Si aparece en listas, aún con buena nómina, queda descartado», indica.

Además, los dueños de pisos del mercado del alquiler se fijan «de muchas referencias personales, como la vulnerabilidad económica, de trabajo, e incluso suelen decantarse más por elegir como inquilinos a castellonenses solteros o parejas sin hijos».