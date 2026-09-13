111 miradas para retratar la naturaleza de Castellón: así crece el concurso de fotografía Naturalízate

La Diputación Provincial de Castellón consolida el concurso de fotografía Naturalízate con 111 participantes.

La V edición del certamen duplica el número de concursantes respecto al año anterior. Una cifra que, tal y como ha destacado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, “pone de manifiesto el interés de la ciudadanía por mostrar, capturar y poner en valor la riqueza natural de nuestra tierra”.

“Somos una provincia repleta de contrastes entre la costa y el interior, el secano y las marjales, los bosques, la plana y las montañas, y se ha de poner en valor y dar a conocer para poder apreciarlo y disfrutarlo, y las imágenes presentadas así lo demuestran”, ha señalado el diputado provincial.

Cada una de ellas, capturada desde un rincón diferente de la provincia de Castellón, “nos permite descubrir la belleza y la diversidad de nuestro territorio a través de la mirada de quienes lo conocen y lo disfrutan”, ha añadido José María Andrés.

En este sentido, el diputado provincial ha destacado el “éxito” de participación esta edición, que ha superado los 100 participantes. “Hemos pasado de 56 concursantes en 2025 a 111 en 2026. Una cifra que nos anima a seguir apostando por este concurso”, ha subrayado José María Andrés.

Así, el diputado de Medio Natural ha agradecido a cada uno de los participantes su compromiso y su implicación, señalando que “detrás de cada imagen hay una persona que ha sabido detenerse, observar y enfocar con el objetivo alguno de los muchos tesoros naturales que tenemos en Castellón”.

Ahora, será el jurado quien valorará las 111 imágenes. Se tendrá en cuenta tanto la representatividad y relevancia del medio natural como la calidad técnica y la creatividad y el valor artístico de la imagen.

En cuanto a los premios, se contemplan tres galardones y nueve accésits. El autor o autora de la fotografía ganadora recibirá un premio dotado con una asignación económica de 1.000 euros. Al segundo se le dará un premio de 700 euros, mientras que al tercero uno dotado de 500 euros. Además, cada uno de los nueve accésits tendrá una remuneración de 200 euros.

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“También se podrán entregar cuantas menciones de honor se consideren, pero sin asignación económica”, ha comentado el diputado de Medio Natural, quien ha subrayado la importancia de este concurso como una herramienta para “poner en valor la riqueza paisajística de esta tierra, la segunda provincia más montañosa de España”.