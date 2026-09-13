Manuel Valls: «Nos estamos cargando Europa por demagogia y por no defender sus valores»

El exprimer ministro francés Manuel Valls visitó Nules el pasado lunes para participar en un encuentro en el que abordó los principales desafíos que afrontan España y la UE. Antes de su intervención, concedió una entrevista a Mediterráneo en la que analizó el momento político del continente, la gestión de la crisis migratoria y el futuro del proyecto europeo.

- Usted ha vivido de cerca la política francesa y española. ¿Europa está subestimando el auge de la extrema derecha o ya llega tarde a esa batalla?

Espero que no se llegue tarde, pero hace ya años que la alarma está disparada. Soy francés y allí empezó sobre todo en los años 80, con los temas de la inmigración, pero también con un discurso muy antieuropeo y nacionalista. Por diferentes razones políticas, culturales y económicas, el fenómeno se está extendiendo. Y no solo en Europa: con formas diferentes, lo vemos también en Estados Unidos.

-En Francia, la extrema derecha ha pasado de ser una fuerza de protesta a disputar claramente el poder. ¿Puede ocurrir algo parecido en España?

Las sociedades europeas son diferentes, pero tienen rasgos comunes. Tras la caída del muro de Berlín se dio por hecho que la democracia liberal había ganado para siempre, pero se ignoró el malestar de las clases medias y bajas afectadas por las crisis, la pérdida de industria, los problemas del campo y la inmigración. La crisis financiera de 2008 agravó ese hundimiento y, ante la falta de respuesta eficaz de gobiernos y partidos tradicionales, ese espacio fue ocupado por populismos de extrema izquierda y extrema derecha, con un discurso peligroso para Europa, para la democracia y la economía de la gente humilde.

"Si Francia y Alemania caen en el populismo, el proyecto europeo estará en riesgo» Manuel Valls — Exprimer ministro francés

-¿Qué errores han cometido los partidos tradicionales para que una parte de la ciudadanía busque respuestas en opciones cada vez más radicales?

Europa ha perdido el relato y el proyecto. Hay que tener en cuenta que Europa, a pesar de todos sus problemas, es el espacio en el mundo donde se vive mejor. Un espacio democrático, cultural y de bienestar que debe preservarse. Esa defensa pasa también por Ucrania, por aumentar la inversión en defensa y por construir una Europa más soberana ante una Rusia hostil, una China competidora y unos Estados Unidos menos fiables. Para recuperar fuerza, los gobiernos deben dejar de culpar a Bruselas de lo que va mal y asumir que Europa será lo que sus propios países quieran construir juntos.

Manuel Valls en un momento de la entrevista. / KMY ROS

-¿La inmigración se ha convertido en uno de los principales motores de la extrema derecha?

Sí. La llegada de inmigración a sociedades con dificultades económicas puede generar tensiones, especialmente cuando se concentra en determinados barrios y ciudades. Europa debe gestionar mejor estos flujos, aplicar de forma conjunta el pacto de asilo e inmigración y diferenciar entre migración laboral, asilo, estudiantes y entradas irregulares. Si no se hace bien, ese malestar acaba siendo aprovechado por la extrema derecha.

-La crisis de Ceuta ha vuelto a situar la frontera sur en el centro del debate. ¿España está suficientemente acompañada por Europa?

No creo que la crisis de Ceuta sea solamente una crisis migratoria. Lo es por razones obvias, pero es, ante todo, una crisis política y geopolítica en la relación entre Marruecos y España. No entran casi 100.000 personas en una ciudad de 80.000 con los policías marroquís mirando hacia otro lado. Como ocurrió en 2021, ha habido una voluntad por parte del Estado marroquí, aunque es posible que después la situación se le escapara de las manos. Europa tiene que ayudar a España, poniendo en marcha el pacto de inmigración y asilo, aportando recursos y ayudando también en la guerra informacional y de las redes. Ceuta no es solamente una frontera española: es una frontera de Europa.

-¿Qué le parece la gestión del Gobierno español en esta crisis?

Primero hay que decir la verdad. Puedo entender que no se busque una confrontación con Marruecos. Es un país importante y estratégico, pero no puede chantajear a los países europeos. El Gobierno español da la sensación de no decir la verdad. Una situación así se anticipa. España tiene servicios de inteligencia de primer nivel y es difícil entender que no se hubiera avisado al Gobierno y tomado medidas para impedir esa entrada masiva.

"La inmigración mal gestionada acaba alimentando a los partidos de extrema derecha» Manuel Valls — Exprimer ministro francés

-¿Pedro Sánchez ha logrado consolidar una posición propia en Europa? ¿Qué opinión le merece el presidente del Gobierno español?

Conocí a Pedro Sánchez hace años, cuando yo era primer ministro y él era el nuevo líder del PSOE. Entonces su referencia era Manuel Valls y después cambió y su referencia fue Corbyn. Lo que está claro es que tiene una gran capacidad de aguante. Creo que la impresión de quedarse en el poder por quedarse en el poder es muy peligrosa.

-Usted fue muy crítico con el independentismo catalán. Tras la amnistía y el nuevo escenario político, ¿España ha cerrado esa crisis territorial?

Aquí soy prudente porque no vivo en Barcelona. Entendía que el proyecto independentista suponía no solo romper España, sino también Europa. Ahora me preocupa el auge de la ultraderecha en Cataluña, relacionado con problemas como la inmigración o la inseguridad.

"Europa necesita menos burocracia y más protección para la industria y el campo» Manuel Valls — Exprimer ministro francés

-En Castellón, sectores estratégicos como el azulejo y la agricultura consideran que Europa no siempre los protege. ¿Comparte esa percepción?

Europa ha cometido dos grandes errores: un exceso de normativa y burocracia que ha perjudicado a la industria y al campo, y una apertura comercial excesiva frente a países como Estados Unidos o China. Creo que ahora existe más conciencia de ello y que hay que proteger sectores estratégicos como el azulejo y la citricultura valenciana, además de preservar el peso industrial de provincias como Castellón.

-Si tuviera que definir el momento actual de Europa en una frase, ¿qué diría?

Europa nació como respuesta a los grandes dramas del siglo XX y se convirtió en un proyecto democrático único. Hoy, sin embargo, nos estamos cargando ese proyecto. Unos por demagogia y otros por no defender suficientemente sus valores. Para preservarlo, hay que corregir lo que no funciona y recuperar el proyecto europeo inicial.