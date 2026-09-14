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Acuerdo entre la Generalitat y los sindicatos: los funcionarios tendrán la jornada laboral de 35 horas

Tras el pacto de la mesa sectorial, debe aprobarse por el Consell y publicarse en el DOGV

La mesa llegó al acuerdo sobre las nuevas condiciones laborales.

La mesa llegó al acuerdo sobre las nuevas condiciones laborales. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

La Generalitat valenciana ha dado un nuevo paso para hacer efectiva la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal de la Administración de la Generalitat, tras el acuerdo alcanzado entre la Administración y las organizaciones sindicales en la mesa sectorial de función pública, celebrada este lunes.

El acuerdo supone un avance en el compromiso de la Generalitat con la mejora de las condiciones laborales de sus empleados públicos, la conciliación de la vida personal y profesional y la modernización de la Administración autonómica, al tiempo que refuerza el papel del diálogo social como instrumento para alcanzar acuerdos que permitan mejorar los servicios públicos.

Jornada general

La medida permitirá avanzar hacia la implantación de una jornada general de 35 horas semanales y de una jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos, tal y como contempla el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de la Generalitat.

El acuerdo es resultado de la negociación entre la Administración de la Generalitat y las organizaciones sindicales representadas en la mesa sectorial de función pública. La medida se desarrolla de acuerdo con el marco establecido por la legislación básica estatal y con la evolución normativa que ha permitido a las administraciones públicas avanzar en la implantación de la jornada general de 35 horas.

Noticias relacionadas y más

Negociación sectorial

El acuerdo alcanzado en la mesa sectorial da cumplimiento al mandato de la mesa general de negociación I, que el pasado 24 de abril de 2026 acordó impulsar la negociación de la aplicación de la jornada de 35 horas en cada uno de los ámbitos sectoriales de la Generalitat, junto con las adaptaciones organizativas necesarias.

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