Aemet pone fecha a la vuelta de la lluvia esta semana a Castellón: estos son los tres días con más probabilidad

Después de un inicio de semana marcado por el cielo despejado y el ascenso de las temperaturas, el tiempo cambiará en Castellón a partir del miércoles. La llegada de una vaguada de aire frío hacia el Mediterráneo aumentará la inestabilidad, favorecerá un descenso térmico y abrirá la puerta a chubascos y tormentas en distintos puntos de la provincia.

Este lunes predomina el cielo poco nuboso o despejado y las máximas van en ascenso. El martes se mantendrá una situación muy similar, con pocas nubes y una probabilidad de lluvia muy escasa en Castellón. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en la mitad norte y en las zonas interiores de la Comunitat, mientras que las máximas también aumentarán en el interior norte.

El cambio llegará el miércoles

La situación empezará a girar el miércoles. Aemet prevé un aumento de la nubosidad de evolución durante la tarde en las zonas de interior, donde no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Al mismo tiempo, las temperaturas máximas comenzarán a bajar.

Probabilidad de lluvia este miércoles en la provincia. / Aemet

Los mapas de probabilidad de precipitación de Aemet muestran para ese día valores en torno al 20-30% en buena parte de la provincia, tanto en puntos del litoral como del norte, con porcentajes algo superiores en algunas zonas del interior. En Castelló, Benicàssim, Vinaròs o Peñíscola aparecen probabilidades cercanas al 25%, mientras que en otros sectores interiores los valores aumentan.

Jueves y viernes, las jornadas más inestables

La inestabilidad continuará el jueves. La previsión mantiene la posibilidad de chubascos por la tarde en zonas interiores, algunos acompañados de tormenta, y las temperaturas máximas seguirán bajando en la mitad norte de la Comunitat Valenciana. En Castellón, la previsión de Aemet refleja una mayor probabilidad de precipitación en áreas del interior que en la franja litoral.

Porcentaje de lluvia este jueves en Castellón. / Aemet

El viernes seguirá siendo una de las jornadas a vigilar. Los mapas disponibles elevan la probabilidad de lluvia en varios sectores interiores de la provincia, mientras que en la costa los porcentajes son, en general, más contenidos. La evolución de la vaguada será determinante para concretar dónde se forman finalmente los chubascos y qué zonas reciben más precipitación.

Por ahora, los modelos no apuntan a un episodio generalizado de tormentas muy violentas en toda la Comunitat. Sí existe la posibilidad de que algún núcleo descargue con intensidad de forma local, por lo que habrá que seguir las actualizaciones de la previsión conforme se acerquen estas jornadas.

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Tras este periodo de mayor inestabilidad entre miércoles y viernes, la probabilidad de lluvia vuelve a ser muy baja el sábado y el domingo según los mapas disponibles actualmente.

El tiempo en Castellón