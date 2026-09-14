Castelló tendrá en el 2027 el primer centro de la Comunitat de autonomía en daño cerebral adquirido

Castelló de la Plana contará con el primer Centro de Rehabilitación, Autonomía Personal y Participación Social (CRAPS) de la Comunitat Valenciana, un recurso promovido por la Fundación Ateneu Castelló para atender a personas con daño cerebral adquirido y favorecer su autonomía e integración social y laboral.

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha visitado este lunes las obras del nuevo centro, que han comenzado con una subvención de 750.000 euros concedida por la Generalitat, y el centro de día de Ateneu Castelló, que cuenta con 40 plazas concertadas por un importe de 508.000 euros.

El nuevo CRAPS permitirá atender a más de 200 personas con daño cerebral adquirido a lo largo del año, según ha explicado la presidenta de Ateneu Castelló, Amalia Diéguez. El primer CRAPPS contará con 1.200 metros cuadrados distribuidos en salas de rehabilitación física y cognitiva, zonas de entrenamiento neuro saludable y espacios para la formación y el apoyo a familias. “Los trabajos en las instalaciones se encuentran muy avanzados, las estancias ya están tabicadas y la instalación eléctrica ha concluido, por lo que el servicio podrá estar operativo muy pronto”, ha explicado Albalat.

Elena Albalat visita el Centro de Día de Ateneu Castelló, con 40 plazas concertadas. / GVA

Eliminar la lista de espera

Albalat ha destacado la importancia de este proyecto, fruto de la colaboración entre la Administración y la Fundación Ateneu Castelló, y ha señalado que las ayudas a infraestructuras sociales permiten a asociaciones y entidades desarrollar proyectos de este tipo. “Este nuevo recurso —ha subrayado la consellera —permitirá eliminar la lista de espera y ofrecer una atención especializada en la red pública de servicios sociales a personas que han sufrido lesiones cerebrales derivadas de ictus, traumatismos o tumores”. “Este CRAPPS devuelve la oportunidad de recuperar su autonomía y de mejorar su calidad de vida a miles de personas que lo necesitan”, ha añadido.

“Para nosotros es muy importante trabajar con las personas que tienen daño cerebral adquirido”, ha afirmado la consellera, quien ha indicado que la inversión de la Conselleria en la atención al daño cerebral adquirido supera los 2,7 millones de euros. En ese sentido, la titular de Servicios Sociales ha recodado que la Conselleria destinó el año pasado 94.129 euros a programas de intervención, apoyo y respiro familiar con esta asociación, además de financiar cinco itinerarios individualizados y dos programas de estancias vacacionales.

Por otra parte, el departamento que dirige Elena Albalat también sufraga con 1.956.164 euros la atención del daño cerebral adquirido con FEDAVACE —integrada por Ateneu Castelló y otras siete entidades —a través de la acción concertada y de diversos programas de atención especializada para promover la autonomía. Esta financiación permite concertar 142 plazas en cuatro centros de día especializados en daño cerebral adquirido en la Comunitat Valenciana. También financiar programas de atención, convivencia, formación y sensibilización.

Elena Albalat visita el Centro de Día de Ateneu Castelló, con 40 plazas concertadas / gva

Inicio de obras

La subvención concedida en 2026 permitirá iniciar las obras, mientras que la entidad podrá optar a nuevas ayudas en 2027 para completar el proyecto y posteriormente equiparlo, según Albalat.

Un nuevo recurso de atención La presidenta de Ateneu Castelló ha recordado que la entidad trabaja desde los años 90 en la atención a personas con daño cerebral adquirido y ha destacado que entonces se creó el primer centro de día de la Comunitat Valenciana especializado en este colectivo y el segundo de España.

Diéguez ha explicado que, con el tiempo, la entidad detectó nuevas necesidades entre personas con secuelas que permiten un mayor grado de autonomía.

“Era necesario crear un recurso para promover esa autonomía, la integración social, la integración laboral y la estabilidad de las familias que se vean afectadas”, ha señalado.

La presidenta de Ateneu Castelló ha indicado que el CRAPS ya está recogido en el nuevo decreto que regula la cartera de recursos públicos y ha valorado la subvención de la Conselleria, que ha permitido iniciar las obras.

Respecto a los plazos, ha explicado que la previsión es que las obras finalicen en un año y que, posteriormente, deberán solicitarse los permisos y autorizaciones necesarios, por lo que la apertura se produciría “a lo largo del año que viene”.