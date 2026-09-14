De Castellón a Mozambique: ayudar siempre en el terreno para sembrar un futuro digno

Esta semana se celebró el día del cooperante, en el que se reivindicó el trabajo que las ONG para el desarrollo españolas hacen por todo el mundo para mejorar las condiciones de vida en los lugares más remotos. Isabel Aguado es una de esas personas cooperantes que está, sin que casi nadie en España lo sepa, ayudando día a día a que la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, sea un lugar mejor.

Aguado se encuentra allí desde enero de 2025, después de haber pasado antes por zonas empobrecidas de Buenos Aires (Argentina) y por Angola. Y lo hace en representación de Medicusmundi Mediterrània, nacida de la fusión entre Medicusmundi Castellón y Medicusmundi Catalunya y que mantiene su sede en Castelló.

En la provincia de Castellón, esta ONGD trata de sensibilizar con campañas concienciadoras en escuelas, institutos y en la Universitat Jaume I. Así, Medicusmundi da a conocer la situación de Mozambique en cuanto a su precaria salud pública, el riesgo elevado de violencia machista que sufren las mujeres mozambiqueñas y también la extracción de recursos minerales de ese país africano, que genera contaminación y perjuicios de salud para los locales.

Pero en el terreno Aguado, médica pediatra, coordina cada día un equipo de once personas mozambiqueñas, librando esas pequeñas batallas para mejorar la vida de ciduadanos que, sin comerlo ni beberlo, se ven afectados sobre todo por un conflicto armado. Este conflicto está activo desde 2017 y lo protagoniza una insurgencia yihadista de una organización afiliada al Estado Islámico, que combate contra el Ejército mozambiqueño, al cual apoyan tropas de Ruanda.

Más de 660.000 desplazados internos

«Mozambique, como pasa en otros país de África, tiene una base de conflictos armados o situaciones más crónicas que se han ido cronificando. Sobre esa base, surgen diferentes tipos de urgencias y emergencias que hacen picos y empeoran esa base. Aquí, por ejemplo, en Cabo Delgado, existe ese conflicto armado que está haciendo desplazar a los mozambiqueños de una región a otra», expresa en conversación con Mediterráneo Aguado, que se desempeña como gestora de salud.

El equipo de Medicusmundi en Mozambique, con Isabel Aguado abajo a la derecha. / Mediterráneo

Cabo Delgado es precisamente el punto más crítico del país, en la parte costera (bañada por aguas del océano Índico) y en la frontera con Tanzania. Allí se aglutinan alrededor del 72% de los más de 660.000 desplazados internos contabilizados en el país.

Sentar las bases

La trayectoria de Isabel Aguado combina la atención sanitaria, la gestión de proyectos, el trabajo comunitario y el fortalecimiento de capacidades de los sistemas de salud. «Nuestros proyectos con Medicusmundi son de desarrollo pero intentamos incluir una parte de acción humanitaria: apostar no solo por cosas urgentes del momento sino también por algo que sea sostenible y a largo plazo con el concepto», dice Aguado.

Esta pediatra española amplía en realidad su campo de especialidad en Mozambique, puesto que da formación a médicos locales y también conocimientos a agentes comunitarios de salud. «Normalmente las formaciones las centramos en los cuidados de salud maternoinfantil, en concreto en el programa de los servicios de salud sexual y reproductiva y en la nutrición de los niños. También en los programas de vacunación», desarrolla Aguado. La tasa de mortalidad infantil en Mozambique ronda el 4%, según los últimos datos del Banco Mundial.

La violencia contra la mujer

Otra parte importante del plan de acción de Aguado en Mozambique es la prevención de las violencias machistas. «Atendemos a supervivientes de violencia de género y reforzamos la formación para que los ciudadanos puedan referir casos de violencia de género y reconocerla», subraya la médica.

Los campos de desplazados, indica, son un lugar de «poca seguridad» y tan solo caminar «para recoger agua» supone «riesgo de ataques por el camino» para las mujeres mozambiqueñas.

Mejorar la coordinación

Aguado afirma que «el trabajo a nivel comunitario» es lo que más contenta la pone de su trabajo tan lejos de casa, e incide en que el pueblo mozambiqueño es «amable, acogedor y con ganas de trabajar y aprender cada día».

Una formación de Isabel Aguado en Cabo Delgado, en Mozambique. / Mediterráneo

Sin embargo, expresa su queja por las «trabas de los propios países» a que los cooperantes como ella realicen ciertas acciones «que no se entiende por qué» les niegan. «Pero este trabajo me gusta, y por otra parte es una cuestión de principios y de elección de vida, de poder dar visibilidad a otras partes del mundo y creer realmente en que defender los derechos de una persona no significa de ninguna manera quitárselos a otros», concluye.

Menos presupuesto en España y más racismo

Las ONGD se desviven por resolver injusticias sistémicas en el mundo, pero «la caída histórica de la financiación están debilitando la capacidad de las organizaciones para defender derechos y acompañar comunidades», dicen desde la Coordinadora Valenciana de ONGD.

El aumento del racismo y la xenofobia registrado en los últimos meses en España, en especial a raíz de la crisis de Ceuta, va en contra de su trabajo. «Se está intentando usar a las problemas migrantes como arma política y eso refuerza el odio», lamenta Aguado.