Las familias del CEIP Mestre Caballero de Onda recogen firmas ante las deficiencias del centro

El AMPA del CEIP Mestre Caballero ha emitido un comunicado en el que informa que ante las demandas de numerosas familias, han decidido iniciar una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento de Onda que se haga cargo de las diferentes deficiencias en las instalaciones y también que se climatice el centro escolar, tal y como prometieron en septiembre de 2025.

Así pues, el AMPA pide que Conselleria y Ayuntamiento asuman su responsabilidad y resuelvan de forma inmediata los problemas de infraestructura y mantenimiento que afecten a las instalaciones del centro escolar. Entre las principales reivindicaciones destaca la urgente necesidad de sustituir la fachada actual por un nuevo sistema que evite riesgos estructurales y la aparición de plagas cuando llega el calor, así como la ampliación del comedor escolar.

Además, las familias denuncian la inoperancia de los ventiladores, que no solucionan el extremo calor en las aulas, y reclaman una climatización real y efectiva, junto con la instalación de toldos en las aulas de Infantil que todavía no disponen. Por otra parte, el AMPA destaca que la ayuda para confort climático que ha dado conselleria es muy insuficiente para poder climatizar el centro.

Riesgo de inundaciones

La solicitud de actuación incluye también la reparación de los sumideros de los patios que provocan inundaciones cada vez que llueve un poco e inundaciones también dentro del gimnasio. También se pide la adecuación de las pistas de juego, que llevan décadas sin que se haya actuado en ellas y también acumulan muchos desperfectos y desniveles. Otro punto urgente es la instalación de los elementos y rotulación de emergencias necesarios en el aula UECO, donde cada día hay niños y niñas con necesidades educativas haciendo uso del espacio. Y también la resolución de una larga lista de tareas de mantenimiento menor que siguen sin atenderse por parte del Ayuntamiento. El AMPA recuerda que ya ha trasladado en anteriores ocasiones estas necesidades al Ayuntamiento, y que la respuesta siempre es que se va a estudiar, pero en algunos aspectos llevamos más de 4 años esperando. En otros casos el Ayuntamiento nos dice que "esto no es competencia municipal".

Respecto a la climatización que el Ayuntamiento prometió en septiembre de 2025, y que finalmente se ha traducido en ventiladores en las aulas donde hubo «Escoleta de verano», que no en todas las aulas ni espacios, éstos se han convertido en insuficientes. «Se nota una leve mejoría si estás sentado debajo del mismo, pero no rebaja sustancialmente la temperatura. «Algunos días la temperatura en las aulas sobrepasa los 30 grados».

Ya ha habido desmayos

El AMPA recuerda que están en juego la salud y bienestar tanto del alumnado como del personal de la escuela, ya que las aulas muy calientes provocan mareos, cansancio y dificultades para concentrarse, habiéndose producido desmayos.

Desde el AMPA defienden que el aprendizaje necesita un ambiente confortable para garantizar una educación de calidad. Pensamos también que la igualdad de oportunidades se ve vulnerada, que no se cumple con las normativas de seguridad y salud laboral ni escolar y que no existe una aplicación de sostenibilidad y eficiencia energética. El AMPA se pregunta si en el Ayuntamiento o la Conselleria estarían en los despachos sin aire acondicionado con estas temperaturas. Las escuelas son los únicos edificios municipales que no están climatizados. Ayuntamiento, bibliotecas, museos, juzgado, etc., todos cuentan con climatización y nadie lo cuestiona.

Por todo ello, el AMPA ha empezado el curso 2026/2027 recogiendo firmas, llevando ya muchas, para más adelante presentarlas al Ayuntamiento y a la Conselleria de Educación, esperando que el Ayuntamiento se haga cargo de todas las acciones de mantenimiento que le corresponden y haciendo fuerza ante la Administración autonómica en aquellas que sean competencia de la Conselleria de Educación, y recuerdan que las escuelas públicas son lugares que han de estar muy bien cuidados, porque dentro de ellas está el futuro de la sociedad.