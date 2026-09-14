Generalitat trabaja para la recuperación de la zona afectada tras el incendio de Segorbe: Este es el plan de trabajo, con 685.000 euros

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, se ha reunido con responsables de los municipios afectados por el incendio que se originó el pasado 20 de agosto en el término municipal de Segorbe y que se extendió a Gátova para explicarles el plan de recuperación postincendio puesto en marcha por la Generalitat. El presupuesto de las actuaciones de la primera fase que ya han comenzado asciende a 684.594 euros, con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Martínez Mus ha presentado este plan en el observatorio de vigilancia forestal El Pico del Águila, donde ha señalado que "apagar el fuego es solo el principio. Recuperar el monte también es nuestra responsabilidad". El vicepresidente ha explicado que, tras la evaluación de los daños, la Generalitat ya está actuando para restaurar el terreno, reducir los efectos del incendio y preparar la zona para las posteriores actuaciones de recuperación. El incendio afectó a 597,28 hectáreas dentro del Parque Natural de la Serra Calderona.

El plan, que se suma a otros programas de ayudas a afectados aprobados por el Consell, contempla el tratamiento de la vegetación gravemente afectada en prácticamente toda la superficie quemada. Esto implica que en las zonas arboladas se retirarán y tratarán los restos mediante trabajos de apeo, desramado, tronzado y astillado. En las zonas de matorral se realizarán trabajos de corte y astillado.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus / GVA

Los árboles o restos vegetales de grandes dimensiones situados junto a las pistas y caminos forestales pueden suponer un riesgo para la seguridad de los vehículos, especialmente durante la noche y después de episodios de viento o lluvia, por lo que se priorizarán estas zonas para realizar apeos controlados. También se utilizarán fajinas y albarradas para frenar la erosión y se procederá al descortezado de los árboles cuando sea necesario.

Una parte fundamental de la actuación será la recuperación de las pistas forestales afectadas, tanto para restablecer su transitabilidad como para facilitar el acceso a las zonas quemadas y permitir el desarrollo de los trabajos posteriores de recuperación.

En concreto, las obras contemplan actuaciones sobre 63.784 metros cuadrados de firmes de caminos, además del acondicionamiento de los tramos deteriorados para protegerlos frente a los arrastres provocados por las lluvias. Cuando sea necesario, se aportarán materiales granulares o se pavimentarán determinados tramos con hormigón.

"Recuperar los accesos es el primer paso para poder llegar al terreno, evaluar los daños, controlar la erosión y desarrollar las actuaciones de restauración", ha indicado el vicepresidente tercero, quien ha añadido que "más accesibilidad al monte significa también más capacidad de prevención y respuesta frente a futuros incendios".

El plan incluye asimismo actuaciones para mejorar el drenaje y reducir los efectos de las lluvias. Para ello, se adecuarán las cunetas existentes y se construirán otras nuevas donde sea necesario, se mejorarán los pasos de agua y se protegerán los cruces con cauces. También se actuará sobre los taludes más vulnerables a la erosión y en el futuro se llevarán también a cabo actuaciones de reforestación en las siguientes fases del plan “para mejorar la composición de la flora”.

Las actuaciones de la primera fase que ya han comenzado. / GVA

Observatorios forestales

El vicepresidente ha señalado que en paralelo se llevan a cabo trabajos para mejorar la prevención en observatorios forestales dentro del dispositivo de vigilancia preventiva de incendios de la Comunitat Valenciana. "La experiencia de este verano nos reafirma que, en materia de incendios forestales, la prevención y la anticipación son fundamentales. Detectar antes significa poder movilizar antes los medios y actuar con mayor rapidez", ha señalado Martínez Mus.

En este sentido, la Generalitat está reforzando y modernizando la red de vigilancia preventiva con diez nuevos observatorios forestales, una actuación que supone una inversión de 2.198.141,41 euros, financiada con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU. De los diez observatorios previstos, nueve ya están en servicio. El de Tristán, en Segorbe, se encuentra actualmente en ejecución y está previsto que las obras finalicen en octubre.

Los observatorios se sitúan en puntos estratégicos que permiten, en muchos casos, disponer de una visibilidad superior a 30 kilómetros y facilitan la detección de columnas de humo, su localización y la comunicación inmediata a los servicios de prevención y emergencias.

Además de la detección de incendios, los observatorios permiten realizar el seguimiento de tormentas y posibles caídas de rayos, recoger información meteorológica, apoyar el seguimiento de los incendios y mantener comunicados a los distintos medios de prevención con la Central de Prevención de Incendios Forestales.

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El Observatorio Forestal del Pico del Águilam en el que se han invertido más de 200.000 euros, forma parte de esta red de vigilancia preventiva y está en servicio desde julio de 2024. "Nuestro objetivo es seguir incorporando más medios, mejores infraestructuras y mayor capacidad de vigilancia para proteger nuestros montes y responder con la máxima rapidez ante cualquier incendio", ha afirmado Martínez Mus.