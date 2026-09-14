Ilusión y nervios entre los nuevos alumnos de la Universitat Jaume I: "Da un poquito de miedo"

Los primeros días en la universidad siempre tienen algo de descubrimiento, ya sean, nuevas asignaturas, profesores desconocidos o compañeros con los que compartirán, en muchos casos, los próximos años. Para los estudiantes de primero de la Universitat Jaume I (UJI), apenas tres días han sido suficientes para empezar a hacerse una idea de cómo será esta nueva etapa. Y, de momento, las primeras impresiones son positivas.

La Universitat Jaume I da la bienvenida al curso académico 2026-27. / Toni Losas

Entre los novatos hay quienes llegan con las ideas claras y quienes todavía están intentando acostumbrarse al cambio. Joan Nuncia, estudiante de Publicidad y Comunicación Corporativa y vecino de La Vall d’Uixó, escogió la UJI por su proximidad y porque le convenció la manera en la que está planteada la carrera. Después de sus primeros días, asegura que la experiencia está siendo "muy positiva" y destaca especialmente a los profesores, la forma de trabajar en clase y las presentaciones y por ahora, no encuentra ningún aspecto que criticar.

La cercanía también ha sido determinante para Ainhoa Alarcón, de La Vall d’Uixó, que ha comenzado Estudios Ingleses "porque es lo que me pillaba cerca", explica como principal motivo para elegir la universidad. En estos primeros días, su valoración también es positiva y señala a sus nuevos compañeros, "la gente es muy maja".

La cercanía de profesores y compañeros

Para Alexandra Boca, de Vila-real, la elección de la UJI responde a una decisión más comparativa, ya que consultó los planes de estudios de distintas carreras y universidades y finalmente se decantó por Periodismo. Ya en el campus, destaca precisamente la cercanía, uno de los aspectos que más se repite entre los nuevos alumnos. "La cercanía que tienen los profesores, las asignaturas y, en general, todo", señala.

No todos llegan a primero directamente desde Bachillerato. Gabriel Cañete, de Vila-real, procede de un grado superior y eligió Ingeniería Robótica porque la UJI le permite convalidar créditos y por su cercanía. En sus primeros días se ha fijado especialmente en el nivel de los docentes y en su manera de explicar las materias, y también valora que desde el principio se hayan detallado las condiciones de evaluación. Sin embargo, encuentra mejorable la comunicación con Vila-real, ya que la escasez de horarios de autobús le obliga, en ocasiones, a combinar tren y TRAM.

La comunicación con Vila-real es cuestionada por el alumnado, ya que la escasez de horarios de autobús obliga, en ocasiones, a combinar tren y TRAM. / Toni Losas

Para otros, el primer contacto con la universidad también tiene una dosis de nervios. Lia Ferrando, de Almenara, ha comenzado Química y reconoce que el temario "da un poquito de miedo". Aun así, la sensación general es buena y asegura que le gusta la universidad, a la que define como un lugar "muy bonito y acogedor".

Ilusión ante una nueva etapa

Cristina Matoschi, de Onda, llega a Psicología con una ilusión que ya venía de antes de pisar el campus. Las instalaciones, el entorno y, sobre todo, las personas han reforzado sus expectativas, "todo el mundo es muy majo", afirma. También destaca la ayuda que está encontrando entre los compañeros, tanto para resolver dudas sobre las asignaturas como para orientarse cuando todavía no conoce bien el campus.

Estudiantes de primer curso durante las jornadas de acogida. / Toni Losas

Tres días después de comenzar las clases, los nuevos universitarios todavía están lejos de haber descubierto todo lo que les espera. Quedan asignaturas, exámenes, trabajos, amistades y muchas horas en las aulas. Pero, por ahora, entre los nervios propios del comienzo y algún aspecto que mejorar, los primeros pasos de los novatos de la UJI están marcados sobre todo por la ilusión y la sensación de haber empezado con buen pie.