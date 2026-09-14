La línea de ayudas de la Diputación para actuaciones de derribos en edificios de titularidad municipal llega a 23 municipios

La Diputación ha aprobado los municipios beneficiarios de la convocatoria de ayudas destinada a financiar actuaciones de derribo en edificios de titularidad municipal. En total, serán 23 localidades de menos de 20.000 habitantes las que recibirán estas subvenciones.

La institución provincial ha decidido incrementar notablemente la cantidad destinada a esta línea de ayudas, que pasa de los 100.000 euros de la anterior convocatoria a los 300.000 euros actuales, con el objetivo de atender a un mayor número de solicitudes.

“Con esta línea de ayudas que impulsamos esta legislatura y que hemos incrementado hasta los 300.000 euros, damos respuesta a la demanda trasladada por los alcaldes, fruto de la escucha activa que ejercemos desde el Gobierno Provincial. Atendemos, escuchamos y actuamos”, ha subrayado el vicepresidente Héctor Folgado.

El pasado mes de julio, la Junta de Gobierno Provincial acordó poner en marcha una nueva convocatoria y anular la que estaba vigente hasta ese momento. La modificación permitió triplicar la dotación económica y ampliar así el número de actuaciones de derribo que podrán realizarse en municipios con menos de 20.000 habitantes.

Folgado ha explicado que entre los edificios incluidos en estas actuaciones existen inmuebles declarados en ruina, así como otros cuyo estado ha quedado acreditado mediante informes técnicos municipales. En estos casos, la situación de deterioro de los inmuebles ha motivado la necesidad de impulsar nuevamente esta línea de subvenciones.

El responsable del área de Infraestructuras y Buen Gobierno ha resaltado también la respuesta positiva que ha tenido esta convocatoria. Durante los dos últimos años, distintos ayuntamientos de la provincia han podido ejecutar trabajos de derribo gracias a estas ayudas, con actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y el entorno urbano.

“Con el refuerzo en esta línea de ayudas sumamos más recursos, más seguridad, más oportunidades para nuestros municipios. Esta es la política útil que practicamos cada día desde esta casa”, ha reafirmado Héctor Folgado.

Las subvenciones contemplan gastos considerados de inversión, entre ellos los correspondientes a la ejecución de las obras de derribo y a la retirada de los escombros. También se incluyen el presupuesto de ejecución por contrata, los honorarios por la redacción del proyecto y los correspondientes a la dirección de las obras.

Para determinar qué actuaciones reciben las ayudas se han establecido diferentes criterios de valoración. Entre ellos se encuentran la antigüedad del edificio, el nivel de deterioro que presenta, el uso que tendrá posteriormente el suelo y la población del municipio.

“Buscamos priorizar aquellos proyectos que generen un mayor beneficio a la población, asegurando que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y que las actuaciones contribuyan a revitalizar nuestros municipios, especialmente los más pequeños”, ha añadido el vicepresidente provincial.

Los municipios beneficiarios de esta convocatoria son Fuentes de Ayódar, Benafigos, Alcudia de Veo, Suera, Ludiente, La Llosa, Torre d’en Doménec, Cirat, Puebla de Arenoso, Almedíjar, Traiguera, Sierra Engarcerán, Ribesalbes, Benlloc, Montanejos, La Torre d'en Besora, Les Alqueries, Sant Jordi, Tírig, Benassal, Canet lo Roig, Vallat i Argelita.