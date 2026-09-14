Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia taurina en la VilavellaDerribo Zeus y El DesvánClaves del CD CastellónProblemas nuevo BizumSeis cuevas CastellónDescuento tasa basurasMaltratador Vila-real
instagramlinkedin

Lunes negro en la sanidad de Castellón: una caída del sistema informático causa incidencias en los centros de salud

Problemas informáticos afectan a la solicitud de pruebas y extracciones

CASTELLON. CENTRO DE SALUD FERNANDO EL CATOLICO. AMBULATORIO

CASTELLON. CENTRO DE SALUD FERNANDO EL CATOLICO. AMBULATORIO / KMY ROS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

Lunes negro en la sanidad de Castellón. Una caída del sistema informático está afectando a la actividad habitual de los centros de salud de la provincia de Castellón, dificultando la realización de gestiones. El problema viene afectando durante toda la mañana. En concreto, las dificultades estriban en la realización de solicitudes para pruebas médicas así como para las extracciones, según han informado desde varios centros consultados. Asimismo, una paciente señalaban que habían caído los ordenadores, con lo que no se puede acceder al sistema informático, afectando a las consultas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Gustavo Traver, cirujano taurino de la plaza de toros de Castelló
  2. El aeropuerto de Castellón anuncia una nueva conexión para 2027 tras un verano de récords: más de 50.000 pasajeros en agosto
  3. Máxima preocupación entre los pacientes de una conocida clínica dental de Castellón por su repentino cierre: 'Suena a estafa
  4. Los hoteles elevan la presión por el Imserso y temen un ‘efecto desierto’ en Peñíscola
  5. Obras clave en Castellón: arranca el curso decisivo para los grandes proyectos de la provincia
  6. El calor en Castellón deja paso a una bajada de temperaturas y ¿lluvia?
  7. El PSPV presenta a los candidatos a las principales alcaldías de Castellón: hay interrogantes en dos localidades
  8. Castellón es la provincia que más aporta al 'Idealista público' creado por el Gobierno

Lunes negro en la sanidad de Castellón: una caída del sistema informático causa incidencias en los centros de salud

Lunes negro en la sanidad de Castellón: una caída del sistema informático causa incidencias en los centros de salud

Aemet pone fecha a la vuelta de la lluvia esta semana a Castellón: estos son los tres días con más probabilidad

Aemet pone fecha a la vuelta de la lluvia esta semana a Castellón: estos son los tres días con más probabilidad

PortCastelló apuesta en Seatrade Las Palmas por posicionar Castellón como puerto ‘boutique’ del Mediterráneo

PortCastelló apuesta en Seatrade Las Palmas por posicionar Castellón como puerto ‘boutique’ del Mediterráneo

Generalitat trabaja para la recuperación de la zona afectada tras el incendio de Segorbe: Este es el plan de trabajo, con 685.000 euros

Generalitat trabaja para la recuperación de la zona afectada tras el incendio de Segorbe: Este es el plan de trabajo, con 685.000 euros

OMODA & JAECOO M Automoción Castellón

La Policía Nacional inicia el Plan Director en Castellón para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos

La Policía Nacional inicia el Plan Director en Castellón para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Ilusión y nervios entre los nuevos alumnos de la Universitat Jaume I: "Da un poquito de miedo"

Ilusión y nervios entre los nuevos alumnos de la Universitat Jaume I: "Da un poquito de miedo"
Tracking Pixel Contents