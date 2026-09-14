Lunes negro en la sanidad de Castellón: una caída del sistema informático causa incidencias en los centros de salud
Problemas informáticos afectan a la solicitud de pruebas y extracciones
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Castellón
Lunes negro en la sanidad de Castellón. Una caída del sistema informático está afectando a la actividad habitual de los centros de salud de la provincia de Castellón, dificultando la realización de gestiones. El problema viene afectando durante toda la mañana. En concreto, las dificultades estriban en la realización de solicitudes para pruebas médicas así como para las extracciones, según han informado desde varios centros consultados. Asimismo, una paciente señalaban que habían caído los ordenadores, con lo que no se puede acceder al sistema informático, afectando a las consultas.
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