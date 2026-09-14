La Policía Nacional inicia el Plan Director en Castellón para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos
Se inician contactos con los equipos directivos, orientadores y la Conselleria d'Educació de Castelló y Vila-real
Se incrementan las actividades formativas a los alumnos de primaria y secundaria para procurar su seguridad y mejorar su desarrollo personal
La Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Castelló y la Comisaría Local de Vila-real se han entrevistado con los equipos directivos y los orientadores de los centros educativos de Primaria y Secundaria, tanto públicos, concertados, como privados, para presentarles, como en años anteriores el Plan Director, incidiendo en la problemática que más preocupa a los docentes y padres, y procurar la prevención de hechos tan relevantes como el acoso escolar, los delitos de odio, las agresiones sexuales, riesgos de Internet, violencia de género y el consumo de drogas y alcohol.
Asimismo, a lo largo del curso escolar, la Policía Nacional mantendrá contacto constante con los responsables de la Conselleria d'Educació con el objetivo de coordinar actuaciones de aquellos hechos que afecten a los menores y los centros educativos.
El Plan Director se implantó a nivel nacional por un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Interior en el año 2006, siendo la Policía Nacional la encargada de su implantación en las ciudades de Castelló y Vila-real.
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